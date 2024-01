Le capitaine Gabriel Attal fixe le cap du réarmement de la France.

Ne pas imaginer le contraire tout ce qui se trame aux U S nous arrive après un léger décalage .





par Francesca de Villasmundo

« Guerre civile » en vue : les craintes se multiplient que les États-Unis soient sur le point d’exploser alors que la patrouille frontalière des États-Unis et la garde nationale de l’État du Texas se font face au Texas.

Le face à face entre le gouverneur du Texas Greg Abbott et Joe Biden pourrait provoquer une guerre civile

La patrouille frontalière des États-Unis (USBP) et la Garde nationale du Texas se livrent un bras de fer : l’enjeu est la protection des frontières que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, du parti Republicain, ne veut pas laisser entre les mains du laxiste et immigrationniste Joe Biden. Cette lutte entre le Texas et le gouvernement fédéral pour le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique s’est encore intensifiée après que le gouverneur de l’État, Greg Abbott, a annoncé qu’il défierait l’administration Biden et la Cour suprême américaine en ordonnant l’installation d’encore plus de barbelés pour dissuader l’immigration.

L’épicentre de la querelle est le parc municipal Shelby Park, dans la petite ville texane d’Eagle Pass, à 230 km au sud-ouest de San Antonio. La ville et son parc embrassent le fleuve Rio Grande qui marque la frontière.

C’est le travail des gardes de l’USBP de patrouiller la frontière. Mais plus tôt ce mois-ci, le Texas a autorisé la Garde nationale à prendre le contrôle du parc riverain. Normalement, c’était un espace vert avec un terrain de golf et un terrain de baseball, mais à présent, la Garde nationale l’a essentiellement militarisé.

Les troupes ont installé des barbelés et des clôtures dans le but de réduire le nombre de personnes traversant illégalement la rivière et escaladant le parc pour se rendre aux États-Unis. Lundi, la Cour suprême a voté par 5 voix contre 4 en faveur du pouvoir du gouvernement fédéral de retirer le fil barbelé controversé installé le long de certains tronçons de la frontière au Texas. Malgré cela, Greg Abbott intensifie ses projets visant à tenter de clôturer certaines parties de la frontière américaine avec le Mexique.

