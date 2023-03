Le choix du vote bloqué (article 44 alinéa 3 de la Constitution).

Encore une fois, on peut compter sur notre ami Sylvain pour nous dévoiler quelques unes des ficelles de la sophistique et des perles de créativité de rigueur en novlangue managériale : même en ne sélectionnant qu’une phrase (au regard des rythmes de production adoptés par de la petite entreprise à Sylvain, creuser plus avant serait bien inutile), c’est déjà un festival, un authentique régal pour gourmet !



"Certes, les sénateurs ont été plus sages que les députés mais il y a quand même près de 5 000 amendements déposés par l’opposition, c’est le quart des députés mais c’est quand même beaucoup.«

Le langage de la Macronie tenant essentiellement — mensonges, bras d’honneur et irrépressibles »envies d’emmerder« le citoyen compris — du niveau du bac à sable et de ses querelles, même les plus sots comprendront que »plus sage« s’entend »plus soumis« !

La question reste entière de savoir si l’électeur souhaite des députés et sénateurs qui restent »sages« quand, non contents d’être élus par le peuple, certains vont jusqu’à prétendre le représenter et poussent même le bouchon jusqu’à discuter l’évidente nécessité des projets de »réforme« présentés par nos pâles managers En Marche vers Nulle Part.

»Et finalement, l’obstruction est bien là, certes plus douce, plus feutrée (les pas des sénateurs sont toujours plus calmes, même s’ils sont parfois plus jeunes que des députés), mais il y a bien obstruction de l’opposition de gauche.«



Ne serait-ce que pour parfaire la mascarade, le sain exercice de la »démocratie« — TINA — implique certes en Pensée Unique un simulacre d’opposition et, jouant alternativement de sa »gauche« et de sa »droite« , convenons que la tyrannie d’extrême-centre se fraie fort honorablement son chemin en start-up France. Mais de là, sous prétexte du respect de la volonté d’une majorité des Français, à pratiquer »l’obstruction« en s’opposant effectivement à la sagesse des mesures qui visent — pour mieux sauver notre climat ! — à appauvrir toujours plus massivement nos concitoyens, n’y a-t-il quelque abus dans l’interprétation du concept »démocratique« ???

Et afin d’améliorer encore tant l’ »efficacité« que la »pédagogie« managériales de la start-up France, faudra-t-il pour mieux ramener à raison €urocratique et managériale les plus bornés et »séditieux" de nos députés se résoudre comme à l’encontre des Gilets Jaunes au recours à l’exemplarité mutilatoire et éborgneuse ???