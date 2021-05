Le combattant Bernard Tapie.

@taketheeffinbus

Tout simplement parce qu’avec Ragoto il n’y a pas aucun risque de procès, il est politiquement correct et bien pensant et dans la pensée unique.

En plus ce monsieur est un rédacteur compulsif qui gratifie l’agora d’un article chaque jour

Si vous ajoutez nos deux autres compulsifs (un male et une femelle) cela assure au moins TROIS articles chaque jour

Comme on dit dans la marine marchande, c’est un fond de cale assuré

plus les hebdomadaires du pain et du boursin (devinez qui c’est)

Reste alors à trouver des nartics qui mangent pas de pain et chat fait la rue michel

Heureusement on a de temps en temps le canard belge et d’autres pour pimenter.

Par contre notre doctorix est systématiquement refoulé, dommage