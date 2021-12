Le Cou de la Girafe

Zemmour, le reptile préhistorique, qui s'en prend à Darwin

Je fête cette année mon anniversaire, comme tous les ans d’ailleurs.

C’est mon anniversaire Agora Vox.

Mon premier article date de novembre 2016, un quinquennat plus tôt. Les grandes manœuvres de la Droite commençaient, avec un grand dessein.

Je tenais à partager ma vision, mes espoirs, mes doutes et mes prévisions.

Tout cela s’est terminé avec une victoire écrasante de celui que personne n’avait vu venir.

Je suis de droite, un peu. Et de gauche, un peu aussi.

Je suis convaincu surtout que la cristallisation droite/gauche ne veut absolument plus rien dire, et surtout ne représente pas l’articulation de la population française.

La France est plus complexe qu’une poubelle à 2 compartiments.

Et voilà aujourd’hui qu’un journaliste débarque dans le paysage, en plein milieu de l’acte 1 de la pièce électorale. Lui non plus, personne ne l’a vu venir.

Macron évoluait comme un félin entre les vases de la République. Ne froissant personne. Faisant semblant d’écouter tout le monde. Se laissant aller à quelques hurlements non contenus, lors de meetings surchauffés, certainement au grand dam de ses experts en communication.

Mais c’est passé. C’est bien passé, même.

Avec Zemmour, nous avons plus affaire à un jeune éléphant dans un magasin de porcelaine anglaise.

Il est tout petit mais il fait plus de dégâts qu’un colosse de 150kg.

Son passé de journaliste lui laissait imaginer qu’il serait à l’abri de ses congénères.

Son double héritage maghrébin et juif, semblait le placer à égale distance de 2 camps irréconciliables.

Mais en fait, il est un tantinet violent, assez vulgaire et surtout terriblement maladroit.

Son clip de pré-campagne est une abomination.

Tout le monde aime la France de l’après-guerre. Oui. Mais ce n’est plus la France.

Tout le monde aime la Rome antique ou l’époque des Pharaons, mais ce n’est plus ni l’Italie, ni l’Égypte.

Le Monde a changé. Même les Hommes n’y sont pour rien.

Tout comme le cou des girafes qui s’est allongé en quelques milliers d’années.



Cette vision de ce que la France devrait être, est très angoissante, car elle la renvoie à son passé lointain.

Zemmour sort d’un vieux tiroirs les photos de ses ancêtres qui ne sont plus là, et qui lui manquent. Mais cela ne les fera pas revenir.

Mieux vaut s’occuper de ceux qui sont encore là. Mieux vaut choyer et entourer les vivants.



Dehors les Arabes !

Primo : Ils ne sont pas responsables de tous les maux.

Secundo : Ces arabes qui vivent en France sont pour la plupart français.

Il ne faut plus acheter en Chine, plus commander sur le Net et fermer toutes les frontières dans les 2 sens …

Communiquer sur ce que la France à de plus sombre, les émeutes, les blessés, les débordements, c’est de la manipulation.

Tout cela existe, mais la vraie Noblesse est de le combattre avec discrétion, efficacité et fermeté.

Monsieur Zemmour, comment voulez-vous avancer avec de tels arguments ?

Comment voulez-vous recueillir autre chose que le suffrage des abrutis ?

Mais en fait, Zemmour part peut-être du principe que les abrutis sont majoritaires en France, lui assurant 51% des voix lors d’un hypothétique second tour. Il est malin cet animal.

Il va faire Pschitt le Zemmour.

Macron va être réélu, quel que soit son caricatural adversaire.

Et les français comprendrons peut-être un jour, qu’on ne rase pas gratis. Que toute vérité n’est pas forcément bonne à dire. Que chaque décision ne peut contenter tout le monde, mais doit servir la France et sa population dans son ensemble.

Je ne suis pas pour le suffrage universel. Il transforme la Res Publica en Res Sportiva, avec ses paris, ses mensonges et ses intimidations.

Ce n’est pas un jeu de mener une Nation.