Le Covid ou la nouvelle banalité du mal

Cela va bien au-delà du simple pass sanitaire.

Le gouvernement dirigé par Castex voulait mettre en place un projet de loi totalitaire qui prévoyait un contrôle des masses à tous les niveaux par le Premier Ministre, qui pouvait, par décret, (procédure accélérée) en faisant abstraction de l’Assemblée Nationale et du Sénat, vous interdire de sortir de chez vous, fermer vos magasins, décider des prix des articles, vous faire mettre à l isolement si suspicion de covid-19, interdire aux gens de se rassembler ou de manifester.



Que Jean Castex, Olivier Véran et leur équipe équipe ait pu imaginer et mettre par écrit un tel projet de loi, révèle leur immense mépris des Français, ils auraient déjà du, de fait, démissionner.

Le 9 juin 2021 sera une journée historique pour la France et marquera le début de l’entrée dans l’ère totalitaire du Nouvel Ordre Mondial, la mise en place graduelle d’un système de contrôle de vos faits et gestes, et bientôt de vos pensées.

Bientôt, vous ne pourrez plus accéder aux lieux de culture, aux restaurants, aux bars, aux piscines, aux salles de sports, aux hôtels de vacances, à l’école, à votre bureau sans votre passe sanitaire contenu dans votre smartphone.

Vous serez définitivement attaché à la machine.

C’est le but.

Une fois raccordé au réseau, vous ne pourrez plus rien entreprendre sans que le système ne le sache ou n’en ait donné l’ordre, vous rentrerez dans un cercle vicieux dans lequel vous ne pourrez plus jamais vous défaire.

Ne pensez pas faire machine arrière, le processus est irréversible et ne fonctionne qu’en avançant.



Est-ce justifié ? Rappelons qu’en France, 0,7% de la population est soi-disant actuellement contaminée.

Le virus aurait fait 100 000 morts en France en un an et demi (0.16% de la population), âge moyen de décès, 85 ans. Des personnes très âgées donc, avec déjà des pathologies graves.

951 personnes de moins de 50 ans sont décédées du covid-19 depuis l’apparition de l’épidémie en France.