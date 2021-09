@moderatus je n ai pas regarde le débat, juste ce passage en différé lorsque ceux ci abordèrent le problème de l energie Video mise en ligne dans ce média





La réponse a @Hijack ...



Melenchon raconte un peu n importe quoi. Il y a une volonte des ecolos d imposer les éoliennes , c est leur crédo A moins d etre con , ii me semble que c est une de leurs idees . Par ailleurs cette energie n est pas pilotable comme celle fournit par les panneaux solaires ,

Il cite les moulins a vent du passe , sauf qu auparavant il n y a pas de hauts fourneaux a arcs electriques a alimenter .

Il devrait prendre des cours de physique , et revoir la définition du travail le travail definit par les lois physiques ,Jancovici l explique fort bien

Il se lance dans un discours lyrique sur la science c est beau mais la science n avance pas aussi vite que l on voudrait Par exemple on bute sur la fusion nucleaire .

J ai lu un article d un ingenieur prenant le contre pied des personnes sceptiques aux implantations d eoliennes et leur cout notamment l utilisation de terres rares Il est comme Melechon , il mise sur la science en l oocurrence sur les surpraconducteurs les cuprates , Ces deniers devraient remplacer le neodym Sauf que ceux ci ont ete decouvert en 1986 ,Du labo a l application industriel l il y a un pas certes qui n a pas ete franchi . Un exemple de la science fondamentale qui a dû mal a se concrétiser , C est là que la bât blesse , L application industrielle n est pas synonyme d immédiateté

https://www.revolution-energetique.com/eoliennes-et-metaux-rares-rumeurs-et-realites/



L Allemagne qui a délaisse le nucleaire et a adopte l energie renouvelable utilise 50 % de thermique . rapport de l equivalent de la cour des comptes , c est un énorme coût à assumer . Il y a une injonction de la part de divers organismes à utiliser moins de fossile dans les prochaines décennies , mais pour l instant la technique ne le permet pas !



Melenchon raconte n importe quoi ! Il devrait ête un peu plus humble .

Je rajouterai , c est assez marrant de voir ces écolos et Mélenchon leur emboîtant le pas pour ne plus avoir de nucléaire , Mélenchon comme d autres usent et abusent des réseaux sociaux notamment pour leur campagne . Mais il oublie ou omet de le dire , depuis l avènement du portable notamment , la construction des datas centers est exponentiel .Et ceux ci sont doublés pour garantir une entiere securité Il est vrai que lorsque nous aurons que des éoliennes , le selfie devra être sérieusement reglementé . Beaucoup tomberont malades

Sur ce point , il n est pas tres sérieux , la technique donc la science ne permet pas de se passer des centrales nucléaires dans l immédiat Certains ingénieurs prévoient un black out .

Les Chinois, ne se perdront pas dans ces débats , ils viennent finir la route de la soie , ils ont du charbon ( d enorme reserve , ) ils ont la main mise sur les terres rares , l Afghanistan leur donnera une chance inoue a l accès a ces nouvelles réserves notamment le lithium , N oublions pas que ces énergies vertes tant prônées par les écolos demandent beaucoup d éléments chimiques : yttrium neodym cobalt tantale lithium et tant d autres , Ils rentrent dans la composition des circuits imprimes des catalyseurs des batteries des aimants permanents , Il faut brasser des tonnes de terres et leur affinage est tres polluant . Mélenchon parle dans le vide Il est tres décevant .