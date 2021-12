Le débat Éric Zemmour vs Bruno Le Maire : victoire de la raison !

Tout cela ne cache pas vraiment la grande comédie qui continue. Zemmour, MLP, Pécresse , Macron et les actuelles ou futures clientèles de la droite dite convenable et celles qui se présentent sous identité usurpée de gauche qui aident à la manœuvre de dispersion au 1er tour, indispensable à la victoire de Macron ou Pécresse (Macron ou Pécresse, franchement quelle différence sur les fondamenaux socio-économiques ), et qui jouent pour un petit quelque chose à racler aux législatives ou ailleurs, ils sont tous d’accord sur le fond sans trop s’en cacher d’ailleurs pour qui fait attention. Pas de remise en cause méthodique d’une fiscalité qui privilégie les gros patrimoines et les gros revenus, un allongement du temps au travail qui correspond sur la durée à une baisse des revenus et de la qualité de vie notamment en bonne santé, une fidélité acquise aux directives économiques et sociales de l’UE et à ses fonctionnements.

Ce qui est embêtant pour vous et vos amis c’est que nos concitoyens, on ne peut quand même pas les rouler dans la farine deux fois de suite avec les mêmes ingrédients.