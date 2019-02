Le déni de Castaner : On est dans le mensonge d’Etat !

David Dufresne, un journaliste contre le bavardage médiatique ...

Le journaliste David Dufresne, qui compile méthodiquement depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes les cas de "violences policières", refuse de participer à des émissions de "café du commerce" entre journalistes. Et de pointer la part trop grande laissée dans les médias aux commentateurs et éditorialistes.

https://www.marianne.net/medias/david-dufresne-gilets-jaunes-violences-policieres

La majorité écrasante des victimes du LBD 40 ne sont pas des casseurs ni des gens violents !

Le nombre de blessés s'est envolé avec la mobilisation des "Gilets Jaunes" : le ministère de l'Intérieur a dénombré jusqu'ici plus de 9.228 tirs de LBD.

https://www.liberation.fr/checknews/2019/01/31/combien-y-a-t-il-eu-de-tirs-de-lbd40-depuis-le-debut-du-mouvement-des-gilets-jaunes_1706515

Le gouvernement ne poursuit pas une mission de maintien de l’ordre de manière mesurée mais celle d’une répression féroce, relayé par les forces de l’ordre, contre les Gilets Jaunes. Le but est d’intimider / dissuader la population française de rejoindre les manifestations !

Le gouvernement à peur de perdre le pouvoir et l’oligarchie de perdre les privilèges abusifs !

Le 7 janvier, sur son compte Twitter, David Dufresne se fend d’un message à l’adresse de BFMTV : « Merci pour vos invitations en plateau. Mais c’est non. J’aime débattre avec des gens qui savent. Pas des commentateurs qui pérorent. De plus, puis-je vous demander une faveur ? Retirez-moi de votre fichier ».

Pérorer : faire des discours trop longs et prétentieux.

"Balance ton post" : le journaliste David Dufresne n'ira pas...

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/01/97001-20190201FILWWW00166-balance-ton-post-le-journaliste-david-dufresne-n-ira-pas.php

Une fois de plus, ces faits confirment le divorce d’une grande majorité des Français entre le monde politique et celui des grands médias qui s’est accentué ces dernières années.

En Allemagne, en Angleterre, les forces de maintien de l’ordre ont mis en place tout un processus de dialogue avec les manifestants, et de désescalade. La France a fait le choix inverse, dont découlent ces drames : environ 2 000 manifestants blessés depuis le début du mouvement des « Gilets Jaunes », à la mi-novembre 2018.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/violences-policieres-on-est-dans-le-mensonge-d-etat_5409824_3224.html

Que retenez-vous de ce silence autour des violences policières ?

Aujourd’hui, ce n’est plus du silence, c’est du déni.

M. Castaner lui-même [le ministre de l’intérieur], lundi soir le 14/01/2019, nous explique qu’il ne connaît « aucun policier qui ait attaqué un “Gilet Jaune” » : on est dans le mensonge d’Etat .

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k5FSX13NYp0&t=7m58s

Ce qui est aussi alarmant, c'est l'attitude de l’ IGPN [inspection générale de la police nationale]

David Dufresne : La police républicaine ne peut pas tirer sur la foule sans avoir de comptes à rendre. Mais j’ai reçu quelques procès-verbaux d’auditions à l’IGPN [inspection générale de la police nationale] : elle va faire son travail d’étouffoir.

On le voit bien avec l’affaire de Jérôme Rodrigues, éborgné à la manifestation des Gilets Jaunes à l’acte XI le 26/01/2019 à Paris !

David Dufresne : Le silence médiatique fait aussi partie de la violence exercée , c’est ce qui remonte des témoignages que j’ai reçus. La police s’autorise aussi ces coups parce qu’il n’y a pas de répercussion médiatique . Ce déni politique et médiatique est antirépublicain.

Vous effectuez un comptage des blessés, quel est votre objectif ?

David Dufresne : Ce recensement est parti d’un effet de sidération devant les violences policières exercées et devant le silence politique et médiatique. C’est une démarche de documentariste, d’observateur de la police et de lanceur d’alerte. J’essaie de contextualiser au mieux les images que je repère. De plus en plus, les victimes ou leur famille m’envoient directement des informations. Je signale au ministère de l’intérieur les violences, mais aussi les manquements à la déontologie policière. Tous ceux qui sont blessés au visage peuvent porter plainte, car, comme l’expliquent les manuels de maintien de l’ordre, il est interdit de viser la tête.

Ici je m’adresse à ceux qui ont été atteints au visage et je répète la phrase précédente en ajoutant les deux mots « et doivent » :

Tous ceux qui sont blessés au visage peuvent et doivent porter plainte , car, comme l’expliquent les manuels de maintien de l’ordre, il est interdit de viser la tête .



David Dufresne : La sortie se fera par le politique, pas par la répression, c’est évident. Tous les samedis, des gens partent manifester en sachant qu’ils peuvent perdre un œil. Tout est fait pour les dissuader de venir, ils viennent quand même .

Puis depuis la semaine dernière, voire la publication du dernier baromètre accablant de la méfiance des Français envers les hommes politiques et les grands médias, on constate un timide changement dans la présentation des événements.

Selon la nouvelle édition du baromètre annuel du journal « La Croix », la confiance atteint même son plus bas niveau depuis le premier sondage en 1987 .

https://www.lepoint.fr/medias/les-francais-font-de-moins-en-moins-confiance-aux-medias-24-01-2019-2288592_260.php

Vous avez largement permis la médiatisation des violences policières, ces trois dernières semaines. Comment expliquez-vous cet intérêt soudain de nombreux médias ?

David Dufresne : Le plus étonnant n'est pas cet intérêt soudain mais bien, à quelques exceptions près, le silence assourdissant pendant plus d'un mois et demi . Silence d'autant plus coupable que les reporters de terrain faisaient remonter ce qu'ils voyaient : une répression inégalée depuis 50 ans . Aujourd'hui, les mutilations à répétition, les éborgnements, les tabassages, les manquements à la déontologie sont si massifs, si documentés, que plus personne ne peut les ignorer. Même le gouvernement a commencé - timidement - à infléchir son discours, après deux mois de déni et de mensonge d'Etat.

https://www.lci.fr/social/david-dufresne-le-maintien-de-l-ordre-en-france-plus-qu-ailleurs-est-affaire-de-politique-2111415.html

L’arme LBD 40 est une arme qui est fabriquée en Suisse. Elle possède une visée extrêmement précise, contrairement à ce qui est dit dans les médias !

Le LBD 40 GL06 "Une précision de tir indéniable"

Brügger & Thomet (B & T) est le fabriquant du lanceur de balles de défense utilisé par les forces de l'ordre françaises.

Selon le fabricant, les tirs accidentels dans la tête commencent à devenir assez improbables. Avec un écart de 10 centimètres à 50 mètres selon le fabricant, avec un viseur EOTech permettant une "précision de tir indéniable", avec un réglage du viseur bloqué par des scellés, il faut visiblement être un très mauvais utilisateur pour rater son tir.

C'est donc en s’appuyant sur les munitions que B & T tente de s'en sortir. Selon Brügger & Thomet, Paris n'utilise pas ses munitions : "le LBD40 GL06, en combinaison avec les cartouches SIR fabriquées par nous, présente une bonne précision et un faible risque de blessures (...) les munitions utilisées en France n’ont pas été conçues, fabriquées ni livrées par B&T AG.".

Une autre interrogation surgit lorsque l'on parcourt l'argumentaire de vente du LBD de B & T. Selon le fabricant, ses munitions ne pénètrent pas les chairs et ne brisent pas les os.

Les munitions françaises sont fabriquées par la société Alsetex ( http://www.alsetex.fr/ ), dont le site Web fait preuve d'une pudeur de jeune fille tant il est vide de toute information, en dépit d'un certain nombre de mauvaises pratiques.

Ces munitions sont-elles moins souples que celles de B & T ? Plus dangereuses ? Moins précises ?

La question mérite d'être posée et un comparatif de tirs tant pour la précision que pour les effets s'impose. Le défenseur des droits, en pointe depuis des années sur l'usage du LBD, serait sans doute bien inspiré de s'intéresser à ce point particulier. Une seule certitude : comme nous l'avions écrit précédemment, les blessés éborgnés par les forces de l'ordre ne le sont pas par accident.

Pour résumer, force est de constater que le LBD40 (GL06), en association avec les munitions SIR fabriquées par B&T, est un moyen d’intervention précis et efficace avec un faible risque de blessures. En cas d’utilisation de munitions des autres fabricants, il y a le risque que la précision baisse et le risque de blessures augmente considérablement.

https://reflets.info/articles/le-fabricant-du-ldb-40-sur-un-volcan

Je déduis de ces informations que par la modification délibérée du LBD40 GL06 sous le commandement des autorités françaises, l’Etat français a certainement voulu rendre l’arme plus agressive pour infliger de manière systématique des blessures graves, mutilantes, aux personnes prise dans la cible du viseur EOTech d’un LBD40 ! J’ai du mal à m’imaginer que le gouvernement français à ordonnée l’utilisation des munitions « fabrique en France » sans y faire des tests au part avant pour savoir quelles sont les effets, les blessures qui sont provoque par cette munition made in France !

La blessure de Jérôme Rodrigues, une figure bien connue des Gilets Jaunes, peut-elle, selon vous, entraîner une hausse des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ? Si oui, comment enrayer celle-ci ?

David Dufresne : Je constate que samedi, place de la Bastille, Jérôme Rodrigues a été visé, tandis qu'au même moment Maxime Nicolle était interpellé à Bordeaux. Les deux filmaient et diffusaient en direct.

Les deux sont des figures du mouvement, aisément reconnaissables. Les événements dramatiques de la Bastille ont été immédiatement perçus par les autorités qui, séance tenante, ont saisi l'IGPN. Chose rare depuis novembre 2018... C'est au ministère de l'Intérieur qu'il incombe de faire la vérité : ces deux moments concomitants sont-ils le fruit du hasard ? Pour le reste, ne nous y trompons pas : le maintien de l'ordre, en France plus qu'ailleurs, est affaire de politique. Les fluctuations de la tension se régleront par la politique, la police n'étant que son bras armé.

https://www.lci.fr/social/david-dufresne-le-maintien-de-l-ordre-en-france-plus-qu-ailleurs-est-affaire-de-politique-2111415.html

Les Gilets Jaunes subissent une répression politique, policière et judiciaire inégalée dans notre histoire depuis 50 ans !

59 avocats racontent les difficultés majeures qu'ils rencontrent à exercer correctement les droits de la défense dans les dossiers de plusieurs "Gilets Jaunes".

Les droits de la défense sont-ils bafoués si on porte un gilet jaune ? Alors que, début janvier 2019, plus de 5000 personnes ont fait l'objet d'un placement en garde à vue depuis le début du mouvement, donnant lieu à plus de 800 comparutions immédiates, les avocats des "Gilets Jaunes" se disent inquiets. Dans une tribune publiée, samedi 2 février, sur france info, 59 avocats* mettent en garde contre "les dérives" qu'ils ont pu constater dans le traitement de ces dossiers.

Expulsions et délogements "totalement illicites", auditions sans présence d'avocats, grande sévérité des peines prononcées... Ces avocats alertent sur d'éventuelles "atteintes aux droits individuels et aux libertés publiques dans notre pays". Ils s'expriment ici librement.

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/tribune-une-soixantaine-d-avocats-denoncent-les-derives-dans-le-traitement-judiciaire-des-gilets-jaunes_3170679.html

La séparation des pouvoirs n'existe plus en France !

Le 22 nov. 2018 une circulaire a été adressée par Mme la Ministre de la Justice au Procureur de la République prônant une sévérité extrême dans le traitement des affaires des Gilets Jaunes.

Une copie de cette circulaire a été adressée aux tribunaux de grande instance QUI SONT CENSÉS ÊTRE COMPLÈTEMENT INDÉPENDANTS !

Signataire : La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole BELLOUBET

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44133

Je fais ici référence à un de mes articles précédents daté du 8 décembre 2016 :

Fin de la séparation des pouvoirs en France

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/fin-de-la-separation-des-pouvoirs-187328

Monsieur Castaner, Ministre de l’Intérieur, d’autres membres de l’Exécutif mais aussi Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON, ayant indiqué, dans des tweets ou par voie de presse, que des réponses judiciaires sévères seront apportées par la Justice. Il convient ici de rappeler que constitutionnellement, le Président de la République est le gardien de l’indépendance de la Justice . De sorte que la sévérité ainsi demandée aux magistrats constitue une atteinte manifeste à leur indépendance .

http://www.vududroit.com/2019/02/tribune-repression-gilets-jaunes-libertes-publiques-danger/

Des contrôles judiciaires "très contraignants"

De manière tout aussi fréquente, sont mises en place des procédures de convocation par procès-verbal remis par les procureurs et donc plaçant les mis en cause sous contrôle judiciaire, parfois de longs mois avant leur jugement. Ces contrôles judiciaires, très contraignants, comportent parfois des obligations ayant des conséquences graves, comme des interdictions de paraître dans certaines villes alors qu'il s'agit du lieu de travail des mis en cause, ou encore des obligations de soins sans lien avec les faits reprochés ou même des interdictions de conduire tout véhicule bien que sans lien avec les faits reprochés. Nous avons même pu constater une interdiction de quitter le domicile à certaines heures de la journée !

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/tribune-une-soixantaine-d-avocats-denoncent-les-derives-dans-le-traitement-judiciaire-des-gilets-jaunes_3170679.html

Le gouvernement n’est pas seulement dans le déni mais il fait aussi massivement usage du mensonge, surtout quand il s’agit des chiffres concernant le nombre des manifestants Gilets Jaunes durant les manifestations du samedi !

Voici un des journaux « perroquets » qui relaie les faux chiffres avancés par le gouvernement :

https://www.lejdd.fr/Societe/acte-12-les-gilets-jaunes-defilent-pour-contre-les-violences-policieres-plusieurs-incidents-a-paris-3850388



Pour contrer ce faux chiffre avancé par le gouvernement pour l’acte XII, qui prétend que nous étions seulement 58 600 manifestants dans toute la France, voici le chiffre qui s’approche bien plus de la réalité avancé par le syndicat France Police - Policiers en colère

Estimation de la participation à l’acte 12 des Gilets Jaunes à 16 h : 290.000 manifestants à travers toute la France selon le syndicat France Police – Policiers en colère

https://france-police.org/2019/02/02/estimation-de-la-participation-a-lacte-12-des-gilets-jaunes-a-16-h-290-000-manifestants-a-travers-toute-la-france-selon-le-syndicat-france-police-policiers-en-colere/

Donc le nombre des manifestants n’est pas en baisse mais bel et bien en hausse en ce qui concerne l’acte XII !





Le syndicat France Police – Policiers en colère félicite le service d’ordre interne des Gilets Jaunes à Paris pour avoir expulsé du cortège une vingtaine de casseurs à 11H55 à l’angle Félix Eboué – avenue Daumesnil.

Le vice-président des Républicains, Guillaume Peltier, a dénoncé une "manipulation des chiffres" par le ministère de l'Intérieur, qui selon lui "minimise l'immense colère populaire".

https://www.europe1.fr/politique/gilets-jaunes-guillaume-peltier-denonce-une-manipulation-des-chiffres-par-castaner-3802220

La mobilisation des Gilets Jaunes ne s’essouffle que pour le gouvernement manipulateur de Macron ainsi que dans les médias dominants.

Aujourd’hui on est dans l’action avec l’idée d’obtenir des mesures concrètes pour améliorer la vie des gens immédiatement.

La base des revendications des Gilets Jaunes est le RIC qui est une composition de 4 types de référendums.

1. Le référendum constituant

2. Le référendum pour proposer une loi

3. Le référendum pour abroger une loi

4. Le référendum révocatoire

Sans le RIC nous sommes exposé au « bon vouloir de l’oligarchie financière » sans aucune possibilité de pouvoir influencer la politique décide par les riches, de défendre nos intérêts et nos droits, de protéger notre pays des gens qui sont entrent de spolier / brader les biens public par les dites privatisations imposé par Bruxelles. Si les services publics sont démantelés, c’est parce que nous y sommes contraints par l’article 106 du TFUE, qui sert les intérêts des grands groupes privés.

Un message motivant pour vous remonter le moral, une dernière vidéo dans cet article absolument à regarder….

Gilets Jaunes : ce sera la victoire du peuple FRANÇAIS et de personne d'autre :

Le souverain dans ce pays ce n’est pas le Premier Ministre ni le président de la République, c’est le peuple !

Souvenons-nous de l’article 3 de notre Constitution de la Vème république … voici les deux premiers paragraphes :

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Mais comme Marcon & Co gardent le CAP, malgré l’immense protestation populaire, je vous donne

RDV samedi prochain pour l’acte XIII.

On lâche rien !



Ps. Date de transmission pour publication sur Agoravox : 04/02/2019

Merci à Gérard pour la correction orthographique de cet article.

* Liste des 59 signataires :

Sophia ALBERT-SALMERON, avocate à Avignon - Khalida BADJI, avocate à Clermont-Ferrand - Georges BANTOS, avocat à Marseille - Betrand BEAUX, avocat à Montélimar - Myriam BERLINER, avocate à Paris - Marjorie BEREZA, avocate à Strasbourg - Avi BITTON, avocat à Paris - Sandrine BLEUX, avocate à Cambrai - Alexandra BODEREAU, avocat à Arras - Annabelle BOURG, avocate à Clermont-Ferrand - Joëlle CABROL, avocate à Toulon - Christine CASABIANCA, avocate à Aix-en-Provence - Brigitte CHARLES, avocate à Nice - Régis DE CASTELNAU, avocat à Paris - Cyril DE GUARDIA DE PONTE, avocat à Perpignan - Philippe DE VEULLE, avocat à Paris - Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocate à Tarbes - Clotilde COURATIER-BOUIS, avocate à Paris - Mathieu CROIZET, avocat à Paris - Mathilde SANSON, avocate à Rouen - Estelle DELATTRE-ARENA, avocate à Bethune - Richard DOUDET, avocat à Limoges - Aziza DRIDI, avocat à Grasse - Christophe DUMEZ, avocat à Montpellier - Anne DUNAN, avocate à Toulon - Alix ESTUBLIER-ADAMO, avocate à Toulon - Mazen FAKIH, avocat à Paris - Yoave FENNECH, avocat à Toulon - Olivier FERRI, avocat à Toulon - Saphia FOUGHAR, avocate à Nîmes - Mireille GODARD, avocate à Aix-en-Provence - Charline GAIA, avocate à Toulon - Guylène GRIMAULT, avocate à Evreux - Charlotte GRUNDMAN, avocate à Paris - Anne GUTTADORO, avocate à Cannes - Marie-jeanne KAHN, avocate à Montpellier - Jacques LABROUSSE, avocat à Toulon - Charline LHOTE, avocate à Colmar - David LIBESKIND, avocat à paris - Alfonso M.DORADO, avocat à Paris - Christophe MACONE, avocat à Toulon - Alexandra MAILLOT, avocat à Saint-Denis (La Réunion) - Melissa MARIAU, avocate à Rennes - Sandra MOLINERO, avocate à Rouen - Nathalie MOULINAS, avocate à Tarascon - Léa N'GUESSAN, avocate à Paris - Michèle NAUDIN, avocate à Marseille - Salomé PERRIER, avocate à Nîmes - Sandrine RAGALD, avocate à Saint-Aimé (Martinique) - Elisabeth RAMACKERS, avocate à Nîmes - Virgile RENAUD, avocat à Marseille - Anouk ROZZI, avocate à Dijon - Lizzie SACCHERO, avocate à Toulon - Karim SEBIHAT, avocat à Paris - Maïdou SICRE, avocat à Toulouse - Anthony SUTTER, avocat à Mont de Marsan - Cendrine TOBAILEM, avocate à Perpignan - Karine VICENTINI, avocate à Saint Quentin - Prisca VITALI, avocate à Marseille.