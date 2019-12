Le destin improbable de Maurice Couve de Murville (1)

« Maurice Couve de Murville (…) a le don. Au milieu des problèmes qui se mêlent et des arguments qui s’enchevêtrent, il distingue aussitôt l’essentiel de l’accessoire, si bien qu’il est clair et précis dans des matières que les calculs rendent à l’envi obscures et confuses. Il a l’expérience, ayant, au cours d’une grande carrière, traité maintes questions du jour et connu beaucoup d’hommes en place. Il a l’assurance, certain qu’il est de demeurer longtemps au poste où je l’ai appelé. Il a la manière, habile à prendre contact en écoutant, observant, notant, puis excellant, au moment voulu, à formuler avec autorité la position dont il ne se départira plus. Il a la foi, persuadé que la France ne saurait durer qu’au premier rang, qu’avec De Gaulle on peut l’y remettre, que rien ne compte ici-bas excepté d’y travailler. » (De Gaulle, "Mémoire d’espoir", écrit à la fin de l’année 1969, cité par le site gouvernement.fr). Première partie.