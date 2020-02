Le duel MACRON - LE PEN n’est pas certain pour 2022

Le duel MACRON - LE PEN est annoncé comme une évidence pour les élections présientielles de 2022 mais en réalité, si l'ascension de Monsieur MACRON a été fulgurante, sa chute pourrait l'être tout autant....

Monsieur MACRON a été élu avec 24% des suffrages exprimés au premier tour et un taux d'abstension de 22,23%. Il a ensuite remporté l'élection présidentielle avec 66 % des suffrages exprimés face à Marine LE PEN (34 %) au second tour.

Comme lors des élections précédentes, les électeurs ont voté plus par peur du Rassemblement National de Marine LE PEN que par une véritable adhésion au mouvement de Monsieur MACRON.

"Le casse du siècle", c'est le titre donné à une émission de BFM télé sur la réussite de MACRON à la présidentielle ; ce titre est révélateur et beaucoup de français ne reconnaissent pas la légitimité de MACRON du fait que son élection est "hors normes", et qu'elle paraît résulter surtout d'un rouleau compresseur médiatique et financier.

Aujourd'hui un certain nombre d'électeurs regrettent manifestement leur vote pour MACRON : dans le sondage ELABE paru récemment, il apparait que 62 % des sondés sont déçus par MACRON et que 69% estiment qu'il ne sera pas réélu si il est candidat en 2022....

Monsieur MACRON n'est pas fait pour le job

Le manque d'expérience politique de Monsieur MACRON s'est traduit par une accumulation d'erreurs depuis son élection : le choix de Monsieur BENALLA Alexandre pour veiller à sa sécurité plutôt que le choix traditionnel d' un fonctionnaire de la Gendarmerie ou de la Police avec les affaires qui ont suivie ; ses liens avec "MIMI" MARCHAND, la reine des paparazzis ; connue pour avoir eu des démélées avec la Justice ont terni son image.

Par ailleurs le Président a commis d'énormes maladresses lors de ses déplacements ou de ses discours. On se souvient de sa phrase malheureuse (entre autres) dans laquelle il qualifie les français de " gaulois réfractaires" par exemple ou de la ridicule photo le montrant aux côtés de délinquants lors de son déplacement à l'île de SAINT-MARTIN.

Le Président MACRON reconnait d'ailleurs lui-même son inexpérience, puisqu'il revendique son "immaturité politique".

A ce lamentable tableau s'ajoute notamment une politique qui va à l'encontre des intérêts de la France et des français ; Monsieur MACRON continue de promouvoir l'intégration des Etats au sein de l'union européenne alors que cette Union Européenne nous asphyxie. Les anglais l'ont très bien compris eux qui ont réussi à concrétiser le BREXIT et à quitter cette Union Européenne "maléfique".

Sur un plan économique la France se désindustrialise chaque année de plus en plus, les règles de l'union européenne empêchent le Gouvernement d'aider les entreprises en difficultés, les produits chinois envahissent le marché, les agriculteurs et les éleveurs sont abandonnés à leurs difficultés etc...

L'absence de frontières et la politique migratoire de l'UE conduisent à une arrivée massive de migrants pauvres, pour la plupart des hommes jeunes et sans formation, ne sachant pas parler le français, qui en sont réduits à la mendicité ou à la délinquance pour survivre.....

On ne comprend toujours pas cette politique d'immigration encouragée par l'UE....

L'Union Européenne devait apporter la prospérité et la libre circulation des personnes dans l'Union Européenne était présentée comme un moyen de dynamiser l'économie et de donner plus d'opportunités de travail..

En réalité les travailleurs étrangers venus de POLOGNE ou d'ESPAGNE qui sont sous-payés par rapport aux travailleurs français, contribuent à affecter le marché de l'emploi en FRANCE

La politique de MACRON s'inscrit dans la continuité de celles de MM. SARKOZY et HOLLANDE, ses prédécesseurs pro-européens eux aussi, c'est à dire une politique en réalité d'austérité.

Les français ont été bernés en 2017, cela ne se reproduira sûrement pas en 2022.

Présidentielles de 2022 : tout est possible

Les journalistes évoquent régulièrement dans les débats télévisés l'inévitable confrontation qui devrait opposer Monsieur MACRON à Madame LE PEN en 2022 mais le scénario pourrait être totalement différent.

Les prochaines élections présidentielles en France vont certainement opposer d''un côté les partisans de l'Union Européenne que sont les partis LR, le PS et la Macronie aux souverainistes : L'UPR d'ASSSELINEAU ; le Rassemblement National, le parti de PHILIPPOT "les patriotes", le parti DEBOUT LA FRANCE de DUPONT-AIGNAN.

Aujourd'hui même des personnalités de gauche comme le philosophe ONFRAY rejettent ouvertement à la fois l'Union Européenne et la monnaie unique et appellent de leurs voeux à un retour à la souveraineté de la France et à un abandon de l'euro.

Monsieur MELENCHON le Président de la France Insoumise lui aussi se montre mécontent de la politique européenne et il veut une modification des traités européens.

La traditionnelle opposition Droite - Gauche laisse place à une opposition entre Pro-Européens et Souverainistes.

La Macronie a vécue, et pour Monsieur MACRON la deuxième partie du quinquennat risque d'être très compliquée. Des défections apparaissent dans son parti dont celle de Cedric VILLANI dissident et candidat à la mairie de PARIS entre autres députés de LAREM. Si les défections continuent au même rythme, MACRON n'aura bientôt plus assez de troupes pour imposer sa politique à l'Assemblée Nationale.

Voire, si la situation empire en France, Monsieur MACRON, face au mécontentement populaire pourrait renoncer à sa candidature comme avant lui Monsieur HOLLANDE.