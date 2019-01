Le faux débat du président qui n’écoute pas et n’apprend pas

« trop de Français n’auraient pas le sens de l’effort ». ?





Quels efforts croit avoir produit ce jupiter qui ose tout, dont cette provocation ?

L’effort d’abuser d’une légitimation procédurière, et celui de mépriser, provoquer et quasiment insulter la plus grande proportion des Français qu’il a pourtant « en même temps » la prétention d’incarner ?





Il n’a en tous cas pas fait l’effort de lire et comprendre la Constitution française en vigueur qui ne lui permet pas de consulter les Français autrement que par les techniques précisées par cette Constitution : l’élection des représentants , et le référendum.

Alors si sa pédagogie nous pousse à ne retenir que les approches procédurières pour comprendre sa légitimité, pour devenir cohérents, nous devons aussi exiger cette approche procédurière : si ce jupiter veut inventer et préciser une nouvelle technique de consultation des Français, il doit et aurait du d’abord obtenir légalement et honnêtement une évolution Constitutionnelle préalable !