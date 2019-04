Le Frexit, par amour de la France (réponse à Tythan et aux autres)

Le papier de lundi dernier a déclenché une série de réactions à laquelle je ne m’attendais pas. N’ayant pas eu le temps de répondre dans les commentaires, je préfère reprendre la plume dans un nouveau papier pour répondre aux différents points soulevés et mieux expliquer encore pourquoi j’ai pris position pour l’UPR en vue des élections européennes qui se dérouleront fin mai.

Un choix politique, devenu évident

Bien sûr, je ne suis pas d’accord sur tout, notamment l’utilisation de l’article 50 . Mais à supposer que l’UPR arrive au pouvoir, je n’aurais pas de doute sur la conclusion du chapitre européen. Si mon choix ne se porte pas sur les Patriotes, c’est parce que l’UPR a fait preuve d’une constance inébranlable depuis longtemps sur ces questions, et que ce parti me semble davantage installé dans notre vie politique. Il me semble logique de lui apporter mon soutien pour ces raisons , même si je ne verrais pas d’un mauvais œil un rapprochement en vue de ces élections européennes, qui me semble la condition sine qua non pour pouvoir envoyer des députés pro-Frexit au parlement européen en 2019.