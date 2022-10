Le Front national des Le Pen, 50 ans plus tard...

« L'objectif premier est cette fois de prospérer ou d'influencer sur le terrain électoral et politique. Pour l'atteindre, Jean-Marie Le Pen est choisi pour président. Deux raisons semblent avoir présidé à ce choix. La première est son éloignement relatif des différentes "chapelles" qui sont à l'origine du FN. Sous cet angle, il peut s'imposer comme le plus petit commun dénominateur politico-idéologique. En même temps, et c'est la deuxième raison, Jean-Marie Le Pen n'est pas vraiment un novice en politique. (…) Sont ainsi rassemblées dans une seule organisation les deux grandes sensibilités de l'extrême droite, les nationaux et les nationalistes. » (Pascal Delwit, "Les étapes du Front national. 1972-2011").