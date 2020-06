Le général de Gaulle, Madame Lacroix-Riz et le retour sur l’Épuration !

... Et ce ne sont surtout pas les capitalistes financiarisés et leurs complices qui s’en plaindront !!!

Madame Lacroix-Riz est une militante de la tendance "internationale socialiste", une tendance qui recouvre une forme de mondialisme communiste, donc opposée par nature à la forme de mondialisme désormais imposée par le "capitaliste financiarisé"l !

Madame Lacroix-Riz est toujours active, lucide et passionnée !!!

Elle réalise donc à juste titre qu’en ce moment même, la France est enfin devenue une vaste chienlit sous tutelle, encore un tout petit peu libre mais complétement bouffée aux mites de l'intérieur. Une situation dont elle avait déjà rêvé en Mai 1968 afin de pouvoir faire basculer le pays dans l'escarcelle mondialiste Stalinienne ! Elle avait alors environ vingt ans, ce qui peut expliquer l’influence des gens et des événements de l’époque sur sa carrière politique.

Mais voilà ! Comme à chaque fois, depuis quatre vingt ans, que les restes de la France se trouvent dans une mouise profonde et malodorante, la cote du général de Gaulle, et/ou l'analyse gaulliste, remontent en flèche dans la doxa populaire !

Ce qui ne fait évidemment pas l'affaire des mondialistes communistes de tendance "URSS", ni celle des mondialistes "capitalistes financiarisés" de tendance U.S.A. et de leurs proches !

Pour rester fidèle à ses principes, madame Lacroix-Riz est donc obligée de remonter aux créneaux afin de continuer à saper de Gaulle pour le compte des premiers, comme d’autres le font couramment pour le compte des seconds.

Certains, d’ailleurs, n’appartenant ni à l’un ni à l’autre de ces deux camps, n’ont jamais cessé de saper le général, ne lui ayant jamais pardonné d’avoir eu raison de leur donner tort. (Cf. : La guerre d’Algérie déclenchée par les socialistes, terminée par le général, ainsi que les accords d’Évian et leurs conséquences !)

Pour en revenir à madame Lacroix-Riz, elle « sape » d'ailleurs très bien dans son exposé :

— En occultant la volonté gaulliste justifiée de réconciliation nationale après cinq années de déchirement.

— En masquant volontairement l’intérêt, à l’époque généralement bien admis, d’une réconciliation sur le plan international. Nous savons aujourd’hui que cette réconciliation a été bidonnée mais que ce bidonnage n’a été ni le fait du général de Gaulle, ni celui de Conrad Adenauer !

— En développant un flou artistique entre une épuration bien réelle et pas très respectable de niveau éminemment populaire et une contre épuration tout aussi réelle mais de niveau gouvernemental toujours au nom de la réconciliation. Une réconciliation qui, aussi imparfaite qu’elle ait été, fut au moins aussi respectable que le fait de maltraiter des femmes sans défense, notamment parce que l’on s’était montré incapable de les protéger en 1940. Ou encore, une réconciliation au moins aussi respectable que le fait de torturer des résistants gaullistes à Paris dans le but à la fois utopique et très « Thorezien » d’installer le Grand Soir à l’Élysée dans la foulée immédiate de la libération. (Et surtout que l’on ne me dise pas que c’est faux, cela me ferait beaucoup de peine…)

Toujours est-il que madame Lacroix-Riz rejoint une nouvelle fois la coalition antigaulliste de 1968, coalition contre-nature bien que traditionnelle, et c’est bien dommage !

Car en agissant ainsi, elle ne contribue pas seulement à renier les progrès sociaux imputable à la politique du général entre 1958 et 1968 (Participation, logement retraites Etc…). Elle renforce aussi la position de tous ceux qui s’acharnent remettre en cause l’ensemble des avantages alors acquis !

Et en agissant ainsi, qu’on le veuille ou non, elle contribue à priver la France de la seule connivence politique, hors du gaullisme pur, qui ait fait progresser le niveau socio-économique du pays et de ses habitants depuis la fin de la seconde guerre mondiale : la connivence entre le gaullisme et l’action communiste en faveur du progrès social, même si cette action communiste n’a jamais été tout-à-fait désintéressée !!!

Et ce ne sont surtout pas les capitalistes financiarisés et leurs complices qui s’en plaindront !!!