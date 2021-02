Le grand bluff du Ségur... puis la mascarade du Beauvau ?

Troublefête citoyenne militante qui ne s'en laisse pas compter.

Après le fiasco retentissant du Ségur de la santé malgré quelques timides avancées, le Beauvau de la sécurité arrive avec ses inconnus. Que nous réserve le diabolique Darmanin ?

LE SEGUR DE LA SANTE

Cette consultation qui a duré 3 mois de mai à juillet dernier, en disait long sur la suite : consulter ce n'est ni débattre, ni entendre mais seulement écouter.

Poutant les soignants en grève à ce moment là depuis plus d'un an avec des revendications légitimes ont été souvent brutalisés par les forces de l'ordre lors de leurs rassemblements alors qu'ils attendaient une véritable réforme de l'hôpital public afin de mettre fin au profond malaise qui perdure depuis plusieurs décennies.

La pandémie a révélé au grand jour l'ampleur des carences et de la précarité de notre système de santé, qui est soit-disant le plus performant du monde. Mais le passé est passé et l'on ne peut y revenir qu'en souvenir ou en rêve.

Même si les moyens financiers octroyés sur plusieurs années paraissent faramineux, il faut les ramener à la réalité et les relativiser compte tenu de la situation très dégradée de l'hôpital public :

-Enveloppe de 8.2 Mds d'euros consacrée aux rémunérations des personnels y compris ceux des EHPAD

Enveloppe de 19 Mds d'euros pour les équipements

-Recrutement de 15000 fonctionnaires (supplémentaires ou pour compenser les démissions ?)

-Ouverture de 4000 lits à la demande toujours pas ouverts en octobre 2020. Véran sous la pression avait annoncé à ce moment là la mise à disposition de ces lits. com ou pas com ?

Voilà pour les principales mesures de ce Ségur qui n'ont ni convaincu ni satisfait les soignants Sur le papier, elles semblaient régler de façon pérenne l'appauvrissement de notre système de santé. Mais il n'en est rien car en même temps le trio Macron-Castex-Véran d'une même voix continue à fermer des lits et à demander encore des efforts à l'hôpital. La loi de financement de la sécuruté sociale pour 2021 prévoit de nouvelles économies de l'ordre de 900000€. Il faut aussi se souvenir qu'en pleine crise covid les urgences de l'Hôtel Dieu à Paris ont été fermées et que les hôpitaux ruraux ferment dans tout le pays les uns après les autres pour être remplacés par des établissements privés rentables.Oui, la santé est aussi devenue une marchandise lucrative comme si notre bien-être pouvait avoir un prix à ne pas dépasser ! L'exemple le plus récent, celui des vaccins covid prouvent au-delà de la marchandise humaine que nous sommes aussi des cobayes.

Au final, ce Ségur de la santé a permis de distribuer quelques subsides aux personnels en guise de reconnaissance et pour les remercier de leur dévouement pendant cette crise sanitaire. Ceux ne sont pas non plus les applaudissements quotidiens de 20h pendant 2 mois (démarche absurde qui n'a rien d'altruiste, une B.A. de bon petit samaritain) qui ont fait taire leur colère et leurs déceptions.

Macron encore une fois a montré sa détermination à privatiser ce service publc et les services publics en général.Macron ce camelot de foire est bien le roi de la braderie à tout vent ; il dépouille le pays, le désaisit de son patrimoine national depuis le début de son quinquennat. Ce banquier affairiste borné, formaté n'a pas encore compris que la France n'est ni une banque, ni une start-up.

Je pressens un nouveau fiasco et une nouvelle catastrophe à la sortie de ce Beauvau de la sécurité.

LE BEAUVAU DE LA SECURITE

En pleine polémique sur les violences policières pendant les manifestations et les contrôles au facies ou injustifiés sur la voie publique(Cédric Chouviat, Michel Zecler en sont de bien tristes et douloureux exemples), après l'échec du livre blanc de Castaner, Macron a annoncé une réforme en profondeur de la sécurité intérieure pour 2022.

Ce Beauvau a débuté le 01 Février. Comme le Ségur, la machine est bien huilée et ne se bloquera pas car là encore, le choix du gouvernement s'est porté sur la consultation. La ligne de tir de Macron ne change pas. La méfiance est de mise quand on se remet en mémoire la proposition de loi sur la sécurité globale déposée au Sénat le mois dernier, profondément liberticide (interdiction de filmer les policiers pendant les manifestations ou les contrôles, drones pour nous surveiller, création d'une police privée /milice qui exercerait une mission régalienne de l'Etat...). A ce sujet, le CE a sommé le gouvernement de cesser de procéder à la surveillance par drones des manifestants. De même la CNCDH (commission nationale des droits de l'homme), la défenseur des droits et jusqu'à l'ONU se sont inquiétés face à cette loi en devenir car elle contrevenait à l'exercice de nos droits les plus fondamentaux. De nombreux rassemblements tant de citoyens que de syndicats de journalistes (les indépendants car les autres qui distribuent la parole macronienne n'y avaient aucun intérêt) et d'association de défense des droits humains. ont eu lieu partout en France pour la contester.

Ce simulacre de débat risque d'aboutir à un durcissement de la politique anti-sociale que nous subissons déjà sous couvert de sécuriser et rassurer les forces de l'ordre qui sont censés assurer notre propre sécurité entre autres missions. Cherchez l'erreur... s'il en est une

Pour en revenir au déroulement du Beauvau ; le composeront les syndicats de police, les représentants de la gendarmerie, des parlementaires, des maires, des personnalités qualifiées et des experts internationaux.Il y a fort à parier que les sujets évoqués seront strictement encadrés : Macron déteste tellement la contradiction qui est pourtant le moteur du débat ; alors une simple consultation ou une com de plus, l'avenir le dira.

Il est prévu 7 grands thèmes qui seront abordés sur 4 mois ;

-en Février, l'encadrement des jeunes policiers et les relations entre les forces de l'ordre et la population

-puis en mars, la formation et les relations police-justice en présence du garde des Sceaux Dupond-Moretti l'homme qui dégaine plus vite que son ombre à la barre.

-ensuite en Avril, la question du maintien de l'ordre, la captation de vidéos de policiers pendant les manifestations et les contrôles sur la voie publique. Cela rappelle la proposition de loi sur la sécurité globale actuellemnt débattue au Sénat. Pourquoi ce doublon ? un moyen de diluer la mesure qui fâche dans le fourre-tout de cette réforme à la façon pas vu pas pris ou ni vu ni connu ? Autour de cette table ronde sera présent le PDG de Facebook.... pour en remettre une couche sur la censure (voir dans ce sens si interêt mon article "du gaulois réfractaire aux procs" - la partie sur les mesures coercitives et la censure) et revenir sur la loi AVIA contre la haine en ligne censurée par le Conseil constitutionnel ? Quelle imposture et quelle escroquerie ce serait ! Notre vigilance ne doit pas faiblir car toutes ces informations ne laissent présager rien de bon pour la démocratie.

-pour terminer en Mai, le plat de résistance, l'IGPN et les moyens humains et matériels de l'institution. La Défenseur des Droits fraîchement nommée en remplacement de Jacques Toubon aura la charge d'intervenir sur le rôle et le devenir de l'IGPN très critiquée et détestée pour son manque d'éthique, de déontologie et d'impartialité... Je verrai bien une entité composée de policiers et de personnes qualifiées indépendantes qui seraient majoritaires mais sa supression pure et simple également.

A n'en pas douter, les 2 syndicats très influents Alliance et l'UNSA veilleront au grain ; ils avaient décidé au début de boycotter cette consultation après l'intervention de Macron sur le média Brut qui avait reconnu les violences policières et les contrôles au facies( avec une intention électorale certaine, celle d' attirer une population jeune pour la présidentielle). Darmanin dénommé par Mélenchon "l'exécutant des syndicats de police" ou encore "le chef de bande" par le Média, leur apportera son soutien sans faille par lâcheté. A l'opposé de ces 2 syndicats donneurs d'ordres, un syndicat minoritaire Vigi a fait parler de lui sur les plateaux qui ont bien voulu l'inviter par la voix de son secrétaire général pour dénoncer avec conviction et courage les dérives et les dysfonctionnements de la police, Alexandre Langlois. Cela lui a valu de passer en conseil de discipline pour avoir offenser sa hiérarchie mais sans pour autant être sanctionné car par solidarité, tous les représentants syndicaux présents ont préféré quitter la salle. Il tente de négocier son départ de la police, fait rarissime chez un fonctionnaire, pour pouvoir militer en toute liberté.

Cette fois-ci, Darmanin pendant ce Beauvau devrait jouer la prudence car pris entre des citoyens révoltés et ces syndicats mafieux dont le leitmotiv est le chantage (menace d'appeler à la fermeture des commissariats, jets de menottes et brassards à terre etc.) ; bref, des méthodes de voyous.

Ce Beauvau de la sécurité sera t'il comparable à cette gigantesque escroquerie du grand débat national avec les maires organisé après le mouvement des GJ pendant lequel Macron s'est présenté en maître ce conférences et donneur de leçons et véritable marathonien en sillonnant le pays ?

Voilà donc un premier épisode du Beauvau qui promet du suspense. Je ne manquerai pas de suivre son déroulement avec attention et vous informerez de la suite si vous le voulez bien.