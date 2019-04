Le jaune Macron

@lala rhetorique

Et cette opposition des gilets jaunes est bien réelle, elle....Semaines après semaines, Cela explique peut être pourquoi elle garde la faveur d’une bonne partie du peuple.

Le paradoxe étant que si ce mvnt s’était doté d’un porte parole pour les européennes, il se serait « auto détruit » et aurait perdu sa dynamique de départ qui permet d’agréger une sympathie et reconnaissance autour de lui .

Les opposants classiques faisant figure d’oligarques au service du système , d’ailleurs « on » va nous en resservir de la Marine, l’opposant idéal pour fédérer comme d’hab contre « la peste brune, Hitler au féminin » , mais ça en devient juste comique cette grosse ficelle.

Macron aurait été inspiré de se servir de cette dynamique des GJ dès le départ pour prendre à coeur et à bras le corps l’exaspération et le desespoir des français, de manière à rassembler autour de lui et enfin asseoir sa légitimté de manière qualitative, alors qu’il a été élu, certes, mais par défaut et que s’il dispose de tous pouvoir c’est par ce jeu vicieux des législatives juste après l’lélection qui permet une majorité absolue.

Oui, je veux croire qu’il aurait pu , grâce au peuple et aux GJ acquérir ce qui lui manque le plus : De la maturité.

Mais, ce jeune homme, est trop loin du peuple, et il s’entoure de personnes qui lui sont dévouées comme des esclaves « qui lui doivent tout » et tout autant inconscientes et insouciantes des réalités du terrain, la France est vue comme une entreprise à manager, avec des humains « producteurs/consommateurs et forcément »idiots"..