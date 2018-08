Le libéralisme n’a rien à voir avec la liberté, mais avec la libéralité (propriété-sécurité)

Tant qu'on ne voudra pas comprendre que le libéralisme, en fait, n'a rien à voir avec la liberté tout en en parlant beaucoup (que son propre discours est aliéné), on pourra gloser ad infinitum. Le ou les libéralismes sont faits des doctrines et des applciations, valorisant une seule valeur : la libéralité, afin de propriété-sécurité des individus. Suite des articles : Entre néolibéralisme et populisme, la nuance est absente ; Le républicanisme, croyance française devant le libéralisme

En effet, le libéralisme, c'est la libéralité du prince, pour commencer et pour finir. Auquel point, le quidam se sent "des libertés individuelles", mais ça n'est que des garanties devant le prince (le principe qui gouverne, serait-il impersonnel). Le libéraliste tient le pouvoir en joue, et le somme de ne pas tourner à l'absolutisme, en se cherchant des techniques pour parer à ce qu'il nomme des dérives étatiques, afin de propriété et sécurité.



Nous croyons aujourd'hui que son angle mort, ce sont les firmes plus riches que des États. Mais le libéralisme refuse toutes les situations de monopole, et certainement d'oligopole. Il doit y avoir atomisation des forces en présence sur les marchés, ce qui n'est manifestement pas le cas de nos jours, à plusieurs niveaux (pas à tous). Voilà le néolibéralisme : des ONG à but lucratif, des bureaucraties juridiques et logistiques, qui au fond sont les mêmes que pour des États, au déni de tout espace public (en dehors des "publicités").



Aussi le libéraliste conséquent se dote-t-il de techniques gouvernementales, telles que le régime démocratique, conscient toutefois que ce leste décisionnel peut toujours se retourner contre lui, quoi que la démocratie soit libérale par nature (non libéraliste) d'accorder ce leste décisionnel. En fait, le libéraliste vit comme un animal traqué, et à ce titre traque tout ce qui pourrait menacer sa propriété-sécurité. Évidemment, cela tourne - comme le petit lait - à la parano, au point que les néolibéraux s'imaginent protéger leurs propriétés-sécurités, quand ils ne font qu'imposer leur masse à tout l'univers.



C'est le ver dans le fruit libéraliste, qui compte toujours sur la bonne éducation. C'est-à-dire la faculté des hommes à s'empêcher (pour reprendre le mot camusien). Où, évidemment, il prête le flanc aux "pillards à visage humain". Et en quoi donc, il devient néolibéral, menaçant la démocratie qu'il avait pourtant contribué à instaurer comme libéralité gouvernementale, en tant que libéraliste.



Disons que le libéralisme a cet idéal de croire en la morale, et c'est pour cela que les libéralismes de gauche, centre et droite, ont les mêmes effets pervers néolibéraux, actuellement. Mais disons que, l'idée du libéralisme - tout comme l'idée du communisme - est "une belle idée" ... (Derirère, le libertarianisme croit pouvoir reprendre le flambeau, malheureux.)

La liberté (comme élan) est nécessaire au (néo)libéral pour (faire) instaurer les libéralités garantissant ses propriétés-sécurités ; de même, la liberté est nécessaire au démocrate, afin de soutenir la démocratie. Toujours : il n'y a pas de lauriers possibles, serait-ce la propriété-sécurité accordée par quelque libéralité (comme on voit aujourd'hui) pour le démocrate.

Mais le libéralisme, une fois instauré, n'a plus besoin de la liberté. Il lui suffirait que chacun s'en tienne à la moralité. Comme ça n'est pas le cas, il tourne au néolibéralisme.

La démocratie, répétons-le, se soutient de la liberté. C'est un régime épuisant, dans lequel il ne faut jamais l'oublier.

Le libéral instaure la démocratie comme libéralité, leste décisionnel, afin d'avoir et permettre d'avoir une "part sociale, une action" politique. Et, de fait, la démocratie, sans être libéraliste, a toujours été libérale en cela, avec ses citoyens. Mais le libéral réalise alors soudain combien la liberté soutenant la démocratie, est et demeure une contravention à sa moralité.

En effet, la liberté est amorale. C'est d'ailleurs par elle, que les néolibéraux "pillent à visage humain", certes pas dans les formes démocratiques.