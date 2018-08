Le libéralisme n’est pas exactement le progrès

Les dommages liés aux progrès techniques, il faut les attribuer à des concomitances au libéralisme. Précisément, depuis quelques siècles : au triple-mouvement du colonialisme, de l'industrialisme et du démocratisme.

Ensemble, ils tournèrent au capitalisme (chacun son aire productive) par quoi les libéralismes (qui accompagnèrent fatalement la tendance, dans leurs libéralités juridiques et autres libéralisations des pratiques) passèrent au stade néolibéral (même si on trouve l'avènement d'un pré-capitalisme dès le XVème siècle, dans l'invention progressive des banques spéculatives).

C'est-à-dire, en somme, qu'on confond généralement libéralisme et progressisme, sachant qu'il existe un libéralisme conservateur et/ou un conservatisme libéral*.

Mais, au triple-mouvement colonial-industriel-démocratique, il faudrait encore ajouter le socialisme, qui lui aussi est un progressisme machiniste, d'origine. Il est des utopies socialistes industrialistes alors, début XIXème ...

Dans l'ensemble, c'est toute l'époque contemporaine, qui fit de Progrès religion, avec en tête d'épingle l'übermensch et Stakhanov ("l'homme nouveau") que l'on retrouve encore dans les velléités ès théorie du genre, aujourd'hui, ou encore ès transhumanisme (on n'y est même plus un individu, mais un 'dividu, démantelable à loisir).

Enfin, on voit bien que le progressisme pourrait être une jonction, une soudure entre Libéralisme et Démocratie.

Il est vrai que des libéraux d'Anciens Régimes (pas les philosophes des Lumières, qui croyaient peu en la démocratie, en dehors, par exemple, du parlementarisme lockien) se dotèrent de la démocratie comme libéralisation du régime monarchique. Afin de progrès idéologique.

Mais on voit mal un Adam Smith désirer la croissance et le lucre acharnés (alors qu'il vantait la richesse des nations pourtant), ni un Voltaire désirer le communautarisme (alors qu'il vantait la tolérance pourtant). Et ainsi de tous les premiers libéraux : ils ne voulaient pas de notre monde. Ils ne l'envisageaient même pas.

____________________________

* Libéralisme conservateur et conservatisme libéral, d'ailleurs aujourd'hui fort bien représentés (respectivement) par André Comte-Sponville et Alain Finkielkraut (aussi populistes et/ou réactionnaires les étiquetterait-on : l'un était au Comité national d'éthique, l'autre est à l'Académie).