Le loup déguisé en mouton

Pas trouvé de Makao, Le Pen, congolais, marocain, Rothschild, colon, colonisateur...

Bref pas d’analyse de « la cause finale » (Aristote), pas de pensée, juste de la bien-pensance collabo insignifiante et une diarrhée énumérative de liens.



« La colonie 93 est la plus géniale de ma strutup mondialiste ! » Jupiteronnet le Bichon boobalandais gôôôcho



« LES INTOUCHABLES »,



FILM DE PROPAGANDE EN BOBOVISION SUR COLON ET CAPITALO-MONDIALISTE CES HÉROS :



(toute ressemblance avec des faits réels n’est pas un hasard)



« Drogue au volant, excès de vitesse, insulte à agents de l’État, 200km/h sur le périph à contre sens, trafic, vol de la sécu, tel est le héros. Clichés consuméristes en veux tu en voilà, salle de bains de Seigneur, Masérati, Art et Décoration à tous les plans, jet privé avec champagne à volonté, aucune critique sociale tolérée, que de la diarrhée bien pensante consumériste qui flatte le colon héros (Makao] et son bobo rassuré [Bichon]. Vous n’ avez pas encore reconnu ? Un peu de bumga bunga à la Berlu avec les masseuses asiatiques sur yacht... Grand film pour des sexes poussant des caddies en écoutant du rap, espérant la Maserati capitaliste et les putes de la Caste sur yacht ... démago pour lécheurs de culs du système et encenseur des abrutis dealers, forcément à grand succès au Boobaland des glands remplacés...

Collusion classique, déjà dénoncée par Marx, entre le Capitalisme et le Lumpenprolétariat (le bon nègre du riche ... même pas en filigrane ...), le riche et l’ immigré contre le souchien présenté comme un débile aux entretiens d’ embauche ...ou un trouillard. Normal seul le souchien communiste ou nationaliste peut gêner le Seigneur Capitaliste, l’ immigré colon est son bon colon rappeur garde chiourme décérébré de la Finance de Rothschild. La réalité crue en bobovision panégyrique. » Revue Cinéma et Empire