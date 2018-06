Le macronisme est avant tout un sarkozysme

Un mot encore : d’accord sur les critiques adressées à Macron pour ses inadmissibles prises de parole condescendantes à l’égard des gens modestes.

Pas d’accord en revanche sur Gad et des propos sortis du contexte : combien de fois faudra-t-il répéter que le problème évoqué était bien réel* et qu’en l’occurrence Macron se souciait du reclassement de la minorité de salariées illettrées obligées, pour trouver un autre emploi ailleurs dans la région, de passer un permis de conduire évidemment contradictoire avec leur état d’illettrisme ? C’est du sort de ces femmes et de la nécessité de trouver une solution que parlait Macron !

* Ayant habité à quelques kilomètres de là et connu des gens de Lampaul-Guimiliau, je connaissais cette réalité.