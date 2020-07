Le macronisme : un techno-sarkozysme de seconde zone

Comme annoncé depuis trop longtemps, Jupiter a donc décidé de donner une nouvelle impulsion à son action après le déconfinement et les bien piteuses élections municipales. Nouveau Premier ministre, équipe gouvernementale remaniée et nouveau cap qui devrait être dévoilé prochainement. Pas sûr que ce qui en ressorte puisse lui donner le moindre élan, positif, pour 2022…

Toujours plus à droite

Un (petit) virage à gauche était totalement improbable tant cela aurait pu choquer un électorat macroniste de plus en plus de droite, comme l’ont révélé les élections européennes , sans grand espoir de tenter à nouveau des électeurs de gauche trop échaudé depuis si longtemps… De toutes les façons, le PS est un astre mort. Et l’objectif du président est de faire à LR le sort du PS, ce qui semble possible tant la direction du parti ne parvient pas à faire exister une ligne politique crédible et différente, comme l’ont montré les européennes , ou les possibles candidats de 2022. Pour servir cet objectif, le choix de Jean Castex à Matignon peut être assez habile, nouveau braconnage sur les terres LR, qui plus est estampillé province non métropolitaine afin de cibler le nouveau cœur électoral de la droite en 2020.