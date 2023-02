Le monde merveilleux de la réforme

Lorsqu’on prend connaissance des arguments développés par le gouvernement et relayés par les médias pour justifier la réforme des retraites on ne peut s’empêcher de penser que l’on s’adresse à des imbéciles incapables de comprendre les enjeux.

C’est le cas de la comparaison des âges de départ en France (légal ou effectif) avec ceux des différents pays d’Europe : c’est ce qu’on peut appeler un argument d’autorité qui ne peut être discuté ou bien pour être plus trivial l’application de la règle des 5 C (C’est Con mais C’est Comme Ça), autrement dit, circulez, il n’y a rien à voir.

La faiblesse de ce raisonnement sur l’âge comparé, c’est qu’on ne nous donne aucun renseignement complémentaire susceptible de nous éclairer sur la situation dans ces pays : Démographie, régime par répartition ou capitalisation, données concernant le marché du travail, principales activités (industrie, tertiaire, agriculture,…), etc...

Donc, en l’absence d’éléments, le citoyen ou le commentateur lambda sont priés de se contenter de ce niveau d’analyse au ras des pâquerettes.

Le second argument d’autorité consistera à agiter le chiffon rouge de l’effondrement du système par manque de financement , et induire dans le discours le recours nécessaire à la capitalisation qui fera le bonheur des grandes compagnies d’assurances. Cet argument de l’effondrement par manque de ressources est destiné à rajouter une couche à l’inquiétude pour ceux qui n’auraient pas succombé déjà à l’argument de l’âge de départ.

Il suffit tout simplement, pour combattre cette affirmation, de rappeler qu’à aucun moment la question de l’augmentation des cotisations (salariales et patronales) n’aura été abordée, au motif tout bête que l’augmentation des « charges » pour le patronat serait tout bonnement « intolérable » pour les entreprises qui seraient bien sûr obligées de licencier…

A ce stade de l’analyse, on notera que les entreprises semblent davantage intéressées par le versement d’aides de l’Etat (baisse des cotisations sociales, baisse de l’impôt sur les sociétés, subventions et aides diverses et variées…) que par l’idée de faire preuve de solidarité pour garantir un système dont ils voudraient bien se débarrasser en définitive.

Ajoutons que l’on n’entend que très peu les représentants du patronat sur cette réforme, surtout lorsqu’on leur demande poliment s’ils voudraient bien s’engager sur l’emploi des seniors ou le départ anticipé pour les métiers pénibles dont la situation des personnes concernées va s’aggraver en raison du recul de l’âge de départ…

Troisième niveau de réflexion, celui des « concessions » consenties par l’Etat dans son projet de réforme, dont la situation des femmes aux carrières hachées ou bien la pension minimale à 1200 €. Dans les deux cas, le chiffrage du nombre de bénéficiaires de ces mesures, s’est avéré très laborieux au point d’entendre un Ministre avouer piteusement qu’il ne savait pas…

Pour compléter ce qui précède et battre en brèche certaines idées complaisamment assénées par les relais d’opinions, j’invite à lire le « grand entretien » dans Ouest France du 11-12 février 2023, avec Dominique MEDA, sociologue, qui indique que « les mauvaises conditions de travail en France, expliquent en partie l’opposition à la réforme des retraites » et ajoutant « Le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs ».

Au final, il est normal que ce projet ne rencontre pas une grande adhésion parmi les futurs retraités français et qu’il soit soutenu par le patronat qui y voit une opportunité pour augmenter ses capacités de production sans subir les inconvénients puisque les effets du vieillissement et de la pénibilité seront renvoyés à d’autres régimes de solidarité, en cours de réforme eux aussi…

De quoi cette réforme est-elle le nom ?

Elle porte l’empreinte du dogme néo libéral pétri de vieilles lunes comme celle du ruissellement. Elle se situe donc dans le droit fil de la fin de l’Etat providence : c’est donc l’argent que les entreprises accumuleront qui permettra les nouveaux investissements et les emplois de demain, sauf que ça ne marche pas et que tant les pays en voie de développement fourniront une main d’œuvre taillable et corvéable à merci, le choix de la production à l’étranger sera toujours la règle avec ses contraintes sociales et environnementales minimales, avec à la clé des profits qui feront le bonheur des actionnaires et un ruissellement cantonné aux paradis fiscaux paradis fiscaux.

Il est clair que le gouvernement actuel élu pour faire « barrage au front national » et rien d’autre, s’en donne à cœur joie en matière de « dérégulation du marché du travail », de fermetures de services publics au motif « que le privé sait mieux gérer ».

Les exemples ne manquent pas en ce domaine, du tarif de l’électricité avec l’appauvrissement d’EDF au profit de fournisseurs qui ne produisent rien mais qui se gavent, à la concession scandaleuse de l’exploitation des autoroutes à des opérateurs avides en passant par le délaissement des hôpitaux publics et de l’éducation nationale qui font le bonheur des intérêts privés.

Dernier exemple, la suppression de la redevance pour l’audiovisuel public au nom de « l’amélioration du pouvoir d’achat des français » qui nous annonce à court terme une « restructuration du groupe » qui se traduira par une privatisation larvée et une hanounasisation au nom d’un « mieux disant culturel », sans doute…

Il est là, le cœur du projet gouvernemental actuel : faire croire aux français que la réforme veut leur bien ou va « sauver » les dispositifs existants.

Ce que n’ont pas encore perçu les français, c’est le formidable jeu de bonneteau et de transferts financiers qui se joue : des services publics payés par leurs impôts qui échapperont à leur contrôle puisque gérés par le privé qui au passage leur fera payer leurs services plus chers (on assiste actuellement à une envolée des prix des abonnements pour le gaz et l’électricité, par exemple) ou qui organise déjà, de fait, la sélection étudiante par le prix des études dans le privé et des frais accessoires, (logements, transports,…) avec le système sélectif Parcoursup.

Tout cela est bon pour le commerce : un service public qui s’éteint c’est une lumière éclatante qui s’allume dans l’initiative privée soumise à la TVA, cet impôt indolore qui rapporte de plus en plus. Quand une nouvelle activité taxable ouvre ses portes ou lorsque les prix flambent comme ceux de l’énergie et provoquent en sus une envolée des prix, le fermier général Darmanin empoche le pognon sans effort, sans se soucier de la gestion des services publics qu’on laisse dépérir : les conseils du cabinet Mac Kinsey s’avèrent au final très profitables pour le budget de l’Etat. Et si vous n’êtes pas convaincus, le gavage à la publicité sous toutes ses formes (que vous payez dans le produit), achèvera de vous convaincre de consommer et de vous taire.

De quoi vous plaigniez vous ? L’Etat a désormais les moyens de vous faire un chèque de temps en temps pour remplir votre réservoir d’essence, nous abritons en France un des hommes les plus riches du monde et certaines grosses entreprises battent des records en matière de profits

Tout ça c’est pour votre bien. On dit merci qui ?