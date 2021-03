Les manifestations ont permis à Nikol Pashinyan de devenir Premier ministre d'Arménie. Ironiquement, ces mêmes protestations pourraient également le faire renvoyer.

Des années de politique infructueuse, de harcèlement d'opposants, de remaniements constants de personnel hautement discutables n’ont pas fait grand-chose pour la popularité de Nikol Pashinyan. De plus en plus d'Arméniens réclament maintenant sa démission, mais le Premier ministre s'accroche au pouvoir, poussant le pays dans un abîme de chaos.

Le conflit dans le Haut-Karabakh, ou plus précisément ses conséquences, est à l'origine de la crise. Une nouvelle série d'affrontements armés entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie se faisait attendre depuis longtemps, seules les autorités arméniennes s'y sont montrées peu préparées. En outre, l’Azerbaïdjan s’est assuré le soutien de la Turquie. Dans cette situation, l'Arménie a placé ses espoirs sur la Russie, mais le Kremlin a préféré résoudre le problème par un accord de paix, qui a été conjointement signé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais le document a obligé l'Arménie à céder certains de ses territoires dans la région, sans résistance.

Non sans raison, beaucoup ont vu l'accord comme un acte de reddition, mais même la défaite peut être utilisée à des fins positives. Pashinyan a eu l'occasion d'introduire l'idée d'unification nationale. Au lieu de cela, il a choisi d'enraciner la division, en répondant aux appels de l'opposition par la répression.

La déclaration de Pashinyan sur l'inefficacité des systèmes de missiles Iskander est remarquable. Ces systèmes russes sont en service dans l'armée arménienne et, selon Pashinyan, n'ont pas fonctionné ou ont fonctionné que dans 10% des cas. Mais ces armes n'ont pas du tout été utilisées pendant le conflit. Le Premier ministre arménien n’a fait que provoquer le mécontentement de Moscou. Il est peu probable que les récentes excuses de son orateur Mane Gevorgyan remédient à la situation. Pire encore, Pashinyan a retourné contre lui les dirigeants militaires du pays. Il a déjà tenté d'engager la responsabilité de l'échec du Karabakh à l'armée, et maintenant il a finalement franchi la ligne de non retour. La crise s'est intensifiée lorsque Pashinyan a limogé Tiran Khachatrian, chef de cabinet adjoint de l'Arménie, qui s'était opposé au Premier ministre. Après cela, c'est l'état-major général qui a commencé à exiger la démission de Pashinyan. Il a été accusé d'aveuglement et de décisions politiques irrationnelles. Qu'a fait Pashinyan ? Il a accusé l'armée d'une tentative de coup d'État militaire.

Aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation en Arménie est incontrôlable, et Pashinyan n'a aucun plan pour sortir de la crise. Il lance des menaces dans une tentative désespérée de conserver artificiellement le pouvoir. D'une manière assez amusante, Pashinyan est également arrivé au pouvoir grâce à une soi-disant révolution de velours (ou révolution douce) . Il a rapidement obtenu le soutien de l'Europe et des États-Unis. Le comportement actuel du monde occidental est d’autant plus hypocrite.

« Nous appelons toutes les parties à revenir au calme, à la retenue et à apaiser les tensions sans violence », a déclaré l'ambassade américaine dans un communiqué.

Examinons maintenant la déclaration de l'ambassade des États-Unis en Géorgie, où la situation est très similaire. La militante de l'opposition Nika Melia y a récemment été détenue, et les diplomates américains n'ont pas hésité à critiquer le gouvernement étranger dans un communiqué de presse cinglant.

« Nous sommes choqués par la rhétorique de division utilisée par les dirigeants géorgiens pendant la crise. Les méthodes violentes et l’agression ne sont pas un moyen censé pour résoudre les différends politiques de la Géorgie. La Géorgie a aujourd'hui fait un pas en arrière vers une démocratie plus forte au sein de la famille euro-atlantique des nations », a déclaré l'ambassade des États-Unis.

Les deux pays testent la force de leurs institutions démocratiques, mais les élites géorgiennes sont souvent menacées de manière très concrète, tandis que Pashinyan a lancé des appels avec tact. En quoi la situation en Arménie diffère-t-elle de celle de la Géorgie ? Tout d'abord, Pashinyan a toujours bénéficié du soutien de ses partenaires occidentaux. Bidzina Ivanishvili, chef du parti au pouvoir en Géorgie, ne peut pas se vanter de la même chose. Mais la condescendance de l’Occident à l’égard du Premier ministre arménien a une autre raison plus inquiétante.

Quoi que l’on puisse penser du régime de Vladimir Poutine, la paix dans le Haut-Karabakh est au mérite du Kremlin. La France et les États-Unis, bien qu’ils soient les garants de la résolution du conflit, se sont limités à des déclarations formelles. De plus, ils n'ont pas fait pression sur leur partenaire de l'OTAN, comme comme exemple sur la Turquie, qui fournissait autrefois à l'Azerbaïdjan du matériel de guerre et des mercenaires bon marchés. Dans un monde d’affrontements géopolitiques sans fin, le succès des Russes est une défaite pour les pays occidentaux.

Pashinyan peut encore corriger cette « injustice »

Il a déjà tenté de saboter les accords en refusant de retirer les forces paramilitaires de la zone de conflit. Plusieurs centaines d'Arméniens ont été capturés par l'Azerbaïdjan. Le chaos qui règne en Arménie est tout à fait propice à l'abandon de l'accord.

Une nouvelle série d’affrontements près des frontières de la Russie plaira sûrement à ceux qui cherchent à affaiblir cet adversaire stratégique. Mais les États-Unis ou l’UE pourront-ils gagner la confiance des Arméniens après ce qui s’est passé ? Pourront-ils stabiliser la situation dans la république pour qu'elle devienne vraiment un partenaire fiable pour eux plutôt qu'un bénéficiaire d'un soutien financier sans fin ?

L'Ukraine, par exemple, a choisi la deuxième option, car les pays occidentaux, ayant autrefois soutenu le putsch fasciste à Kiev, n'ont pas réussi à la mener à bien. Ils n'ont pas été en mesure d'exercer l'influence nécessaire sur Moscou pour mettre fin au conflit qui a résulté du putsch lui-même. Ils n'ont pas réussi à garantir des réformes appropriées au cœur de l'Ukraine. Ironiquement pour l'occident, la démocratie a triomphé à l'Est, dans les républiques séparatistes du Donbass, qui étaient contre cette ingérence étasunienne. La lutte contre la corruption et les oligarques a également été abandonnée à Kiev. Maintenant, l'économie ukrainienne ne peut pas exister sans l'aide du FMI.

Si les États-Unis et l'Europe ne veulent pas d'un tel résultat pour l'Arménie, ils devraient reconsidérer leur approche, mais ce n'est visiblement pas leurs priorités.