Le Munich fiscal de Macron et Trump

Depuis quarante ans, le sens de l’histoire économique est clair : comme l’a dit Warren Buffet, sa classe a gagné, propulsant les inégalités à des niveaux plus vus depuis près d’un siècle, et les profits des entreprises à des niveaux qui inquiètent même les partisans les plus extrêmes du capitalisme dérégulé. Pourtant, en 2017, la France et les Etats-Unis ont décidé d’aggraver ces déséquilibres.

A contre-sens complet de la justice et du sens de l’histoire

En donnant encore plus aux Goliaths de notre monde, Trump et Macron déshabillent plus encore l’immense majorité, pourtant de plus en plus appauvrie par la marche de ce monde qui ne tourne de plus en plus que pour les plus forts économiquement . Ce faisant, ils amplifient tous nos problèmes, par facilité, conformisme et manque complet d’empathie pour ceux qu’ils dirigent.