Le mystère Dominique Jamet

« Tout cela m’emmène en terrain inconnu, là où sont, je crois, mes plus grandes faiblesses romanesques : il aurait fallu accéder à la psychologie du personnage, au code source de ma page Wikipédia, et expliquer pourquoi, malgré son enfantin désir de faire corps avec l’histoire, d’en être une puissance océanique, on assiste plutôt, chez ce rêveur incorrigible qui crut voir passer Bonaparte là où il n’y avait que Dupont-Aignan, à la répétition d’une structure mentale : mon personnage se représenterait le monde comme un échiquier et quand il verrait un coup à jouer, une case vide, il foncerait en se disant que s’il tient sa position, il n’est plus qu’à deux ou trois coups du pouvoir absolu. Mais à chaque fois, il oublie de vérifier qu’il n’est pas sur la trajectoire d’un fou plus rectiligne que lui, et qui viendrait immanquablement lui manger le pion. » (Aurélien Bellanger, le 27 janvier 2020 sur France Culture).