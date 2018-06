Le paradoxe nationaliste et identitaire de la droite

Des valeurs comme leitmotiv

Garante de la nation, garante de la culture française, du mode vie à la française, des traditions françaises, des valeurs françaises et de l'identité française....

Si je vous dis de définir une tendance politique liée à ce type de discours, vous me dites ?

La droite évidemment et pourtant... Elle est au pouvoir depuis les débuts de Chirac en 1995 elle a su imposer sa doctrine libérale et son économie de marché entretenant une mondialisation totale de l'économie. Elle a marchandisé la culture ce qui l'a conduit à être mondialisée également tout en continuant à prôner des valeurs identitaires et nationalistes. Elle a donc osé le paris risqué de concilier nationalisme et mondialisation économique et culturelle, as-t-elle réussi son paris ?







Le paradoxe culturel

Elle se désigne comme bouclier de la culture française elle a pourtant totalement laissé et même favorisé les anglo-saxons nous coloniser culturellement.

A coup de hip hop bon marché, de grosse production Hollywoodienne, de canapé en motif de drapeau Royaume-Unis, de décorations d’appartement avec des photos de Brooklyn et de Manhattan, d'émission de télé de tuning ou de chasse en pickup, ou encore l'introduction de mots dans la langue française si bien que nous ne passons plus une journée sans dire un seul mot anglais dans notre langage courant ; des exemples il y en a des milliers et tous le monde les connait.

Le paradoxe industriel

Grâce à la mondialisation Mc Donald's a investi chacune des aires urbaine de notre territoire détériorant totalement le paysage de la restauration et de la gastronomie française pourtant fierté nationale.

Côté haute technologie Google, Microsoft, Amazon, Facebook n'ont eu aucun mal à s'implanter et sont désormais totalement partie intégrante de nos modes de vie.

Dans l'industrie Renault, Peugeot et Citroën ont pu s'exporter à tel point qu'ils n'ont de français que le nom désormais, en 2012 c'était la Toyota Yaris qui était la voiture la plus produite en France c'est dire... Il y a également eu des rachats comme le géant de l'acier Arcelor qui est devenu Indien, Yoplait, Lu, Saupiquet et même Cochonou qui ont été rachetés par des capitaux étranger.

Même nos vignobles sont touchés, si il y a bien une trahison vis à vis des électeurs de la droite c'est celle là, l'omerta concernant le début du rachat de nos cépages par les Chinois et les Britanniques.

Même les châteaux ne constituent plus une barrière à l'envahisseur étranger désormais une liasse de bifton permet d'en franchir la muraille.

Les différents traités de d'ouverture des marchés vers le Canada et l'Amérique Latine ne vont pas améliorer la situation.

Là on ne parle pas de l'impact économique que ça a pu avoir, mais bien du contraste entre le discours idéologique nationaliste de la droite et les faits depuis qu'elle a les pleins pouvoir.

Le paradoxe identitaire

Cette droite défend ardûment une certaine idée de l'identité française tout en la vendant aux marchés, elle tend à une uniformisation des individus et des territoires en détruisant peu à peu la ruralité à coup de désert médicaux, de communes nouvelles et de fusion des régions. Elle a été le fossoyeur de l'agriculture en France en diminuant drastiquement le nombre d'agriculteurs pourtant garant de notre identité et symbole de cette dernière.







Et à l'opposé

Vous avez la gauche (la vraie, tout ce qu'il y à gauche du PS bien évidemment) avec ses valeurs internationaliste, multiculturelle par essence qui promeut l'échange et le partage entre les peuples. On serait en droit de penser qu'elle pourrait être le principal moteur de cette Américanisation de notre société ou du moins de l'effacement de notre culture au profit des cultures étrangères.

Mais dans les faits c'est tout le contraire, ici et là sur le territoire fleurissent des AMAP pour aider les producteurs locaux à survivre, ces derniers s'affranchissent souvent des techniques de l'agriculture moderne pour tendre vers plus de bon sens et s'appuyer sur le savoir des anciens.



Des groupes de musiques engagées chantent souvent dans des patois locaux et reprennent également des classiques comme Brassens, Ferré, Ferrat, Brel, piliers de notre patrimoine musical.

Des militants essayent de préserver l'intégrité du territoire contre l’implantation de grandes multinationales ici et là.

Des ouvriers se battent pour maintenir leur emploi et éviter la suppression de leur usine et que le territoire ne soit dévitalisé.

Des fonctionnaires se battent pour le rester et que le service public soit plus fort que les profits.

Ce que le capitalisme détruit, ce que l'appât du gain corrompt le peuple de gauche essai de le recréer, de le réinventer et de l'animer à défaut d'avoir le pouvoir il s'associe sous différentes formes.



"Les passionnés soulèvent le monde et les sceptiques le laissent retomber." Albert Guinon

Les raisons

un modèle libéral voire néo-libéral ces dernières années, une concurrence libre et non faussée. Le but étant de maximiser les profits, l'argent n'a pas de patrie, pas de tradition, pas d'états d'âme il est donc le principal vecteur du démantèlement de l'identité française depuis de nombreuses années, tout s'achète et tout se vend. Cet état de fait est le terreau électoral principal de l'extrême droite qui dénonce cette destruction progressive de l'identité nationale et s'en proclame le garant.



On peut donc observer une montée de l'extrême droite dans toute l'Europe pour des raisons assez similaires à celles de la France. En second lieu on voit souvent les droites libérales qui à cause de leur baisse de popularité s'allie avec l'extrême droite pour ne pas disparaître, ceux qui crée une coalition idéologiquement absurde mais tout de même très puissante sur le plan électoral. Elle défend alors une rupture avec le système en place invoquant des raisons identitaires et nationalistes en ayant intégré parmi ses militants ceux qui ont façonné ce système.

