Le Pen / Macron : l’impasse peut-elle se répéter ?

Il y a quelques mois encore, Marine Le Pen ne s’était pas encore remise de son calamiteux débat d’entre deux tours et avait été éclipsé par Mélenchon comme première figure de l’opposition. Macron, lui, avait quitté sa bulle et était en pleine descente aux enfers sondagiers. Las, aujourd’hui, un sondage de Marianne révèle que les deux augmenteraient leur score au premier tour…

Résignation temporaire

En clair, il n’y a pas davantage d’adhésion aux deux finalistes d’il y a deux ans, mais bien plus une telle désillusion généralisée qu’ils coagulent l’électorat qui veut s’exprimer, Macron agrégeant le mieux les soutiens du système actuel , et Le Pen ceux qui le dénoncent, sans véritable enthousiasme, puisque près de 20% des Français déclarent qu’ils voteraient blanc , sans compter les abstentionnistes, ce qui signifie que ce remake de 2017, s’il semble s’imposer aujourd’hui, pourrait voir une majorité relative de Français préférer ne pas choisir entre le champion du système et son opposante préférée ! Au final, ce sondage, c’est un signe de plus de la grande désillusion politique des Français.