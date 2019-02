Le petit Emmanuel de poche

Petite satire…

Si Emmanuel est si impopulaire, c’est tout simplement qu’on ne le comprend pas. Son langage nous est totalement abscons. On tend à prendre tout ce qui dit au premier degré…Alors qu’en réalité, il conviendrait d’avoir le mode d’emploi, le petit Emmanuel de poche…

Je vais essayer ici d’éclairer vos esprits obtus sur quelques bonnes entreprises d’Emmanuel. Il serait vraiment temps de dire merci !

Un homme de goût…avec une femme d’entreprise

Lorsqu’on est prolétaire et qu’on se serre dans des HLM moches, on ne peut évidement pas bien assimiler le bon goût et comprendre le sens de l’esthétique que partage ce couple merveilleusement assorti.

Brigitte n’a pas ménagé son énergie et l’argent des contribuables à embellir l’Elysée. Pensez, devoir faire du chic représentatif avec un budget annuel rikiki ! Il a fallu parfois un peu dépasser, bon d’accord…

Qui d’autre se soucie de soutenir les manufactures de tapisserie des Gobelins ou de Sèvres, des entreprises incapables de vivre par elles-mêmes ? Brigitte, elle pense aux artisans et aux travailleurs. Et si Brigitte y pense, Emmanuel aussi, bien sûr !

Et puis, franchement, l’idée seule de manger dans les vieilles assiettes de Chirac…totalement impossible !

Le misérabilisme qui consiste à s’indigner chaque fois que des travaux de modernisation sont entrepris n’est pas forcément très indiqué.

Vous en connaissez beaucoup, vous des locataires qui au lieu de saccager, embellissent le lieu qu’ils occupent ? Il est totalement inutile autant que futile d’écouter les mauvaises langues qui prétendent que Manu raie le parquet avec ses dents.

Et avouons qu’il est plutôt sexy, bien serré dans son petit costume. D’ailleurs, il donne gratuitement d’excellentes ficelles à de médiocres boutonneux fainéants et envieux : « Vous n’allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard c’est de travailler ».

Ajoutons qu’heureusement, la Première Dame bénéficie des services d’une coiffeuse-maquilleuse. Vous verrez à quoi vous ressemblerez, à 65 ans, sans un peu de maquillage ! Il faut bien 25 000 euros. Mais c’est sur plusieurs semaines, et Emmanuel est compris dans le budget puisqu’il se fait lui aussi poudrer le nez.

CC : Gala

Le président le plus empathique

Emmanuel a toujours un mot gentil à la bouche pour définir son peuple, qu’il comprend comme s’il l’avait fait !

« Il y a dans cette société une majorité de femmes, il y en a qui sont pour beaucoup illettrées ». Il parle des ouvrières de la société Gad de Doux. Et après, on dira qu’il ne se soucie pas du cruel manque d’éducation de la classe populaire ? La réaction des ouvrières suite à la déclaration de leur cher président est complètement incompréhensible. Bouffies d’orgueil, elles ont prétendu toutes savoir lire et écrire. Ce que le petit peuple ne fait pas juste pour contredire le pouvoir qui essaie de les guider, malgré leur faible niveau d’intellect.

Un président qui se soucie des handicapés et de ceux qui doivent les subir

Au lieu d’être obligés d’embaucher des travailleurs handicapés, ce qui n’est franchement pas démocratique, les patrons pourront leur offrir de faire une « mise en situation en milieu professionnel ». Ils ne seront pas payés puisque gentiment on leur permettra de se mêler à la vie sociale, d’avoir des chouettes collègues de travail, au lieu de se morfondre tous seuls chez eux. Aucune obligation d’embauche ne devra suivre, car il ne faut pas non plus les fatiguer, les pauvres, après les avoir un peu distrait. Soyons réalistes, on ne peut pas salarier des personnes handicapées comme n’importe quel autre travailleur. Mais il faut rester humain : proposons-leur des stages gratuits, à durée déterminée. (cfa : insertion après l’article L. 5212-7 du code du travail, d’un article L. 5212-7-1. Page 135 du texte de la loi en PDF).

D’autant que L'Allocation adulte handicapé (AAH) sera revalorisée de 90 euros par mois, passant de 810 à 860 euros en novembre 2018, puis à 900 euros en novembre 2019, ce qui permettra du coup à ces pauvres inutiles de vivre tout à fait décemment. Que veut le peuple ?

Oh, et puis zut ! C’est bien connu : pas de bras, pas de chocolat !

Emmanuel est un banquier

Mais oui, et un bon. Etre formé par Rothschild & Cie, quoi rêver de mieux ?

Cet excellent employeur qu’est la banque Rothschild a par exemple très judicieusement conseillé Alstom pour qu’il se vende à Siemens. L’opérateur allemand est devenu ainsi le propriétaire à plus de 50 % de l’un des derniers fleurons de l’industrie française. Parce que c’est bien connu, les Allemands gèrent d’une main de maître les industries. Et puis, ça leur épargne la peine de venir avec des chars. Mieux vaut signer des contrats et des pactes que de faire la guerre…

C’est en septembre 2008, dix jours seulement avant la chute de Lehman Brothers, que le talentueux jeune homme de 30 ans traverse la rue et va bosser dans une banque d’affaire et gagner en quelques années seulement, malgré les soubresauts de la crise financière, le surnom de « Mozart de la finance ».

Emmanuel détient d’ailleurs toujours des parts de fonds de placement réservés aux salariés de la banque. Vu que ce sont les banques qui tirent les ficelles, c’est logique d’avoir un banquier comme numéro un de l’état. Un état, c’est une société commerciale comme une autre, pas une ASBL.

Un président réformateur

Emmanuel ne ménage pas sa peine pour proposer des réformes, et les Français ne font que râler ! Il y a quoi comme problème avec les hausses de la CSG, des taxes sur l’assurance-vie ou sur l’écologie ? Il faut bien faire tourner les caisses de l’Etat. Lorsqu’on vous parle de la dette publique à rembourser, vous faites égoïstement les sourds ! Le peuple est endetté jusqu’au trognon, et il ose encore moufter… C’est un comble !

L’affaire Benalla

Tout ce bruit pour rien. Ou juste parce qu’Emmanuel a un copain un peu tapageur. En plus, il faut croire que ce type a le don d’ubiquité : on le voit partout. Il a surtout une tête tout à fait ordinaire, et on a tendance à le confondre avec d’autres individus, parfois un peu louches.

Il porte un flingue sur lui ? Et alors ? Il faut bien impressionner les bimbos des Champs-Elysées puisque son maigre salaire de chargé de mission ne lui permet pas la dernière Porsche. Et puis, il n’a jamais tiré un seul coup avec son engin. Enfin, avec le revolver je veux dire.

Et vous n’imaginez pas ce que c’est que d’organiser une milice présidentielle pour qu’elle fracasse bien les opposants. Cela n’a rien de nouveau. Que faites-vous la barbouzerie gaullienne des Pasqua et Foccart ? Et puis, demandez à Adolf. Ce n’est pas pour rien qu’il est question d’un service civique à 16 ans. Rien ne fut mieux que la Hitlerjugend pour former les jeunes esprits, dès 1926. Ein Reich, Ein Volk ! Merci aussi Boukharine qui a rappelé à Emmanuel l’opportunité d’instaurer l’obligation d’instruction pour les enfants dès l’âge de 3 ans, au lieu de 6 actuellement. Une graine OGM, ça se manipule depuis le début.

Il n’y a que les Français pour en faire un scandale. D’ailleurs, Emanuel a bien déclaré assumer toutes ses responsabilités, on pouvait même venir le chercher…Eh bien, personne n’est encore venu le trouver…Quel navrant manque de courage.

Le prélèvement à la source

Les Français sont des ânes ! Ils pleurent parce que leur fiche de paie va être amputée chaque mois...C’est diffèrent si leur compte en banque l’est ? Ici, tout est fait, tout est réglé, moins de paperasse, moins de blablas !

La Loi anti-fake news

Le 20 novembre 2018, le parlement a adopté une loi indispensable puisqu’elle prévoit trois dispositions contre la « manipulation de l’information ». Il n’est aucunement question de censure, sinon alors une censure préventive, au cas où une information ne soit pas suffisamment fiable. C’est simplement que le peuple est trop bête pour faire confiance aux médias officiels pour aller naviguer sur le Net et lire n’importe quoi, voire pire, y prêter foi. C’est à un tel point que certains pensent que la France est devenue une dictature.

Détourner des images bien réelles pour leur donner un autre sens, faire un autre récit d’un événement historique ou d’une actualité récente, voir les nier est le fait de méchants citoyens. Jamais de la bonne presse, comme l’exemplaire BFMTV. D’ailleurs, on devrait priver les délinquants (c’est à dire tous ceux qui émettent une opinion contraire à celle de la politique macaronique) d’accès à Internet, c’est plus sûr.

Une simple mesure d'hygiène démocratique ne peut pas passer pour une mesure de restriction démocratique. Du moins dans un cerveau éclairé. Pour le petit peuple, c’est évidement moins simple à comprendre.

Pas facile, à notre époque moderne où tout abruti peut communiquer gratuitement ses idées et réagir à celles qui ne lui conviennent pas. On peut même diffuser des vidéos avec son smartphone, qui montrent par exemple une horde de flics s’en prendre à un handicapé ! Le Dr Goebbels avait quand-même nettement plus facile.

Mais bon, on le voit bien, en Chine ou en Corée du Nord, ils se débrouillent très bien avec les fakes news et de calmer ceux qui les propagent…Impossible n’est pas Français !

La France ne serait pas un état démocratique…mais enfin !

N’importe quoi ! La France est 29ème, derrière elle il y a Israël, puis la Belgique ! C’est quand même loin devant l’Inde (41ème) ou le Timor-Oriental (42ème)…

Pourquoi dit-on ça, d’ailleurs ? Castaner s’échine à vous répéter qu’il n’y a pas de violence policière. Seulement, et c’est normal, les personnes vêtues d’un uniforme peuvent réprimer la violence des personnes vêtues d’un gilet jaune, sachant que cette dernière catégorie est composée de brutes épaisses, prolo et fascistes. Il y a même dernièrement un énergumène qui a osé boxer à mains nues un malheureux policier qui cherchait simplement à amadouer une vilaine femme qui se roulait à terre pour jouer la comédie. Une honte !

Et puis, il faut bien assimiler un fait : la France n’est pas une nation, mais un état parmi les Etats-Unis d’Europe, lesquels sont dirigés par les financiers, patrons des multinationales, responsables politiques euromondialistes, qui savent parfaitement ce qu’ils font.

Emmanuel adore les enfants

Le pauvre Manu n’a pas de descendance, alors il pense très fort aux enfants des autres.

Des lois comme le délit d’entrave à l’IVG par voie électronique, adoptée le 15 février 2018 et punissable de 2 ans de prison ou 30 000€ d’amende sont nécessaires et n’ont rien à voir avec du totalitarisme ! Il est tout à fait malsain en effet de tenter à travers des blogs, des vidéos, d’amener les futures mères à réfléchir et à éventuellement renoncer à leur projet d’avortement. Déjà, la loi Neiertz punissait le délit d’entrave à l’IVG depuis 1993. De toute façon, mieux vaut avorter : l’avortement et ses suites médicales sont remboursés à 100 % par la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas pour l’accouchement et son suivi.

Il ne s’agit nullement d’une politique anti-nataliste. Ce n’est pas un souci : de nombreux migrants viennent nous aider !

Il est juste aussi de retirer les enfants qui sont sous la coupe d’un parent qui a tendance à un peu trop lever le coude, , par exemple, ou de toute façon à être trop, ou à faire trop, afin de les placer sous la garde bienveillante d’une institution d’état. On empêchera bien entendu ces mauvais parents de les voir, histoire que les pauvres lardons ne subissent plus une nauséabonde influence familiale.

Et pour que les chères têtes blondes (expression un brin désuète je vous l’accorde) soient en parfaite santé, elles bénéficient de onze vaccins plus leurs rappels. Comme les parents sont des inconscients, il a fallu rendre la mesure obligatoire. Cela n’a bien entendu rien à voir avec un acte médical forcé et ce n’est pas la peine d’invoquer les droits de l’Homme et tout le touti. Les effets secondaires, parfois désastreux, il faut s’y faire pour la santé collective. Car c’est bien connu, les enfants non vaccinés sont un danger terrible pour les enfants vaccinés, et le risque de pandémie est énooooorme.

D’ailleurs, il faut arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles, leur faire croire au père Noël, à Saint Nicolas (déjà amputé de père fouettard car ce monsieur au visage noir de suie est une icône du racisme et de la croix sur la mitre pour pas vexer nos amis musulmans)et aux bébés qui naissent dans les choux ou dans les roses. Tatie Marlène va donc tout mettre en œuvre pour les déniaiser, et ce le plus tôt possible. A ce propos, il ne faut pas se montrer si dur avec les personnes bienveillantes qui s’offrent de les aider à mettre la théorie en pratique, et cesser de les traiter de pédophiles. Non mais !

Le pacte de Marrakech.

Carla Bruni nous l’explique, puisqu’on est trop bêtes pour comprendre : le majeur problème des Français, c’est leur « vieux sang pourri » qui ne se renouvèle pas et, pis encore, refuse de se renouveler. Alors que la régénération pourrait venir de l’apport de sang neuf des populations immigrées. Une évidence dont il ne faut pas douter et que l’on doit acclimater, à tout prix, dans la le crâne de l’attardé global qu’est le prolétaire hexagonal.

Le pacte d’Aix-La-Chapelle

« Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine ». Cette insulte envers nos chers voisins teutons – et un peu envers moi – ne pouvait plus durer ! Pour réparer cette injustice envers Angela, ce galant homme s’est empressé de signer le pacte d’Aix-La-Chapelle. Ça a mis un peu de temps, mais finalement, on parlera bien allemand dans la région. Bon avouons, ici ce n’est pas de l’altruisme pur : Emmanuel est un brin jaloux de la Belgique et du Luxembourg, pays grands comme des mouchoirs de poche et qui pourtant arrivent à imposer plusieurs langues dans leur Constitution.

cc photo :Yaquoila

La violence policière

Emanuel – et copain Phil - n’en dorment plus…tous ces braves policiers qui sont injustement molestés par une horde furieuse ayant le front d’avoir des yeux et des poings, alors qu’eux sont à peine protégés par un fragile harnachement, lequel de plus les ridiculisent en les faisant passer – bien à tort – pour des stormtroopers ou soldats impériaux de l'Empire galactique dans la saga Star Wars.

S’il y a des armes interdites, et de plus en plus, c’est pour doper l’économie. Plus les industries qui les fabriquent en produisent, plus l’argent tourne. Et on sait que pour une économie saine, l’argent doit tourner…

Allez…des flashballs n’ont jamais tué personne, évidement il faut respecter le mode d’emploi. Il ne faut pas rapprocher trop sa tête ou sa main de l’appareil. Si vous mettez votre chat dans un four à micro-ondes, il grille…on n’interdit pas pour autant l’usage de micro-ondes à cause d’un mauvais emploi. On ne retire pas les couteaux à tous les chefs de cuisine sous prétexte qu’ils peuvent devenir des armes.

En plus, les citoyens qui n’ont rien d’autre à faire que de brailler dans les rues tous les samedis en se fagotant invariablement de jaune canari – alors que c’est les soldes – sont charitablement prévenus : « Quand il y a du bleu, on dégage ! ».

Au risque de passer pour un Etat paternaliste, c’est pour cela qu’Emmanuel préfère interdire les étourdis de manifester en rue. C’est pour leur bien.

Des promesses non tenues

cc photo : Reddit

Oui, Emmanuel avait promis des trucs, comme la défiscalisation des heures supplémentaires ou la protection du pouvoir d’achat des petites retraites et pour elles aucune augmentation de la CSJ (08 décembre 2016). Oui, mais dans ce dernier cas, si le revenu fiscal de référence dépasse, il ne faut pas venir se plaindre.

Quid de l’engagement de ne dérembourser aucun soin utile durant le quinquennat, de ne pas généraliser le tiers payant, de développer les soins à domicile et des 5 milliards pour les hôpitaux, de la réserve d’un milliard pour les investissements en outre-mer, de la fermeture des associations et des lieux de culte qui s’attaquent à la République, de la limitation du cumul des mandats dans le temps, de la réforme de l’aide juridictionnelle…et de toutes les autres ?

Mais ne pleurez pas, petits scarabées ! Il va faire, il va faire…il faut quand-même lui laisser le temps, au petit ! En fait, pour bien faire, un second mandat ne serait pas de trop.

Et puis, franchement, sur certains projets, comme la création d’une Fédération nationale de l’islam de France pour distribuer des avantages fiscaux, mieux vaut que Manu soit pris d’un début d’Alzheimer…

Une gestion impeccable

Un simple exemple : Manu a débloqué un prêt d’un milliard d’euro à l’Irak. Le gouvernement d’avant a participé à sa destruction, ce n’est que justice. L’état est en faillite, et les sans-dents s’aèrent sur les rues depuis deux mois ? Et alors ? Que faites-vous de la solidarité.

Conclusion

Non, franchement, il est parfait ce petit ! Si le peuple n’était pas si bête, il se battrait pour le garder !

A.Zeletzki v.P - 21 01 2018

Pour aller plus loin…

Lire :

Emmanuel Macron, Un Jeune Homme Si Parfait de Anne Fulda : ou l’aventure d’un petit prince…https://www.club.be/Livres/Livres-FranC3A7ais/ActualitC3A9/Politique-Poche/Emmanuel-Macron2C-Un-Jeune-Homme-Si-Parfait/p/9782290155226

Rothschild, une banque au pouvoir de Martine Orange (éd. Albin Michel, 2012).

La France Big Brother – Le mensonge, c´est la vérité de Laurent Obertone – Poche

En liberté surveillée – Réquisitoire contre un système liberticide, de Georges Feltin-Tracol

Surfer :

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/09/04/25001-20180904ARTFIG00068-plus-impopulaire-que-jamais-macron-fait-pire-que-hollande.php. Même le Figaro ne comprend pas ce pauvre jeune homme, sans doute le plus brillant président que les Français ont eu l’honneur de ne pas élire…

http://www.filoche.net/2017/04/15/30-des-pires-declarations-d%E2%80%99emmanuel-macron/ Lorsque parfois il vaut mieux tourner sa langue 777 fois dans sa bouche…

https://www.luipresident.fr/ Le macromètre permet d’évaluer l’état des promesses de Manu.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9mocratie et tiens, tant qu’à faire, où en est la France dans l’indice de démocratie ?

http://www.adoxa.info/ce-que-prevoit-vraiment-le-traite-daix-la-chapelle-que-va-signer-emmanuel-macron# C’est quoi tous ces traités qu’on signe sans nous demander notre avis de moutons ? Lisons, décortiquons. Ici, une analyse.

Ecrire :

Il serait temps d’enfin témoigner toute la gratitude que vous devez à cet excellent président : https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/