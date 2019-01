Le peuple se réveille

Le parti n'est pas le tout. Le tout c'est la population qui commence ce jour d'hui à retrouver le bon sens. Si les principes "Liberté, égalité, fraternité" représentent un triangle. La base de ce triangle doit être Egalité, afin que la société devienne un peu plus harmonieuse ... Renforcer ce bon sens en relisant ces notes écrites à Londres en 1940 par l'exemplaire philosophe Simone Weil. http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Simone_Weil_Note_sur_la_suppression_generale_des_partis_politiques.pdf

C'est le moment d'aller faire l'effort de manifester samedi prochain pour ceux, comme moi, qui n'avait ni le temps ni l'envie.

Une partie du mouvement jaune a le désir d'une Marine Le pen pour essayer un ultime épisode de la démocratie représentative. A l'évidence cet épisode, s'il a lieu, sera une perte de temps considérable.

Parmi ceux là, on trouve à l'évidence un manque de culture historique et sociale. Ce qui est bien compréhensible.

Alors que Macron se montre aussi d'une intelligence redoutable, il convient de se creuser vraiment les méninges pour renforcer le mouvement jaune en y apportant un peu plus de contenu. Certes il en a déjà beaucoup.

Le débat démocratique qui a commencé est une ouverture dans laquelle il faut s'engouffrer, dans les réunions et dans la rue afin de préparer un joli mois de mai.

Quand la crise financière ne pourra plus trop jouer au boneteau, les dysfonctionnements vont se généraliser.

Et l'on sera bien content de trouver pas trop loin de chez soi des comités populaires pour ne pas seulement se sustenter des commentateurs habituels de la médiacratie.

Et aussi afin de trouver et d'apporter de la solidarité concrète pour se transporter, bricoler et manger.

Légende de la photo jointe : le "carcan" est une ancienne boîte de cirage de pômpes, la poupée, que l'on peut appeler Barbara, porte un gilet pare-balle (anti Luc ferry).

(Barbara m'a confié "qu'elle n'était pas la Mouraud !"..)

