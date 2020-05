Le pouvoir change de main

@Fergus

« comment justifier les accès au métro ou aux hypermarchés — lieux de promiscuité — et, en même temps, interdire les forêts et les alpages — lieux de distanciation ? »

Impossible de fermer le métro et les supermarchés : des gens ont continué à travailler durant le confinement (médecins, infirmiers, caissières, et en général toute personne ne pouvant télétravailler et qui n’a pas été placée en chômage partiel) et il faut bien que ces personnes se déplacent entre leur domicile et leur lieu de travail. Pour les supermarchés, il faut bien là aussi que les gens fassent leurs courses. Tout le monde n’a pas internet pour se faire livrer à domicile.

Pour les forêts et les alpages, ça peut paraître surprenant et pas logique, en effet, mais si on vit en ville, il faut s’y rendre, en forêt, donc déplacement massif de populations qui se déconfinent pour aller prendre l’air ailleurs, et sinon je sais pas, peut-être ont-ils eu peur que les gens organisent des piques niques clandestins ? Je sais pas, j’essaye moi aussi de comprendre...

Ici, nous faisons une heure de marche chaque jour pour faire de l’exercice, assez tard pour qu’il y ait le moins de monde possible et dans un périmètre restreint autour de notre maison pour respecter les consignes, parfois on voit une voiture de police qui passe devant nous (c’est arrivé deux fois depuis le confinement), on ne nous a jamais rien demandé. De toute façon on n’a pas d’autorisation à fournir, mais je suppose qu’ils auraient malgré tout le droit de vérifier qu’on n’est pas trop loin de notre domicile

@Olivier

« L’état a même refusé l’aide des laboratoires vétérinaires qui se proposaient de fabriquer des tests coronavirus, alors que depuis la fin mars, il peine à en réaliser 5000 par jour. »

Ca, c’est plus surprenant. Quelle a été la raison invoquée pour justifier ce refus d’aide ?