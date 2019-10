Le Président MACRON entame une chute inexorable dans les sondages

Je vous sens au bord de la déprime capitaine ! Vous nous resservez le discours en vogue ici...Un exposé économique c’est comme un procès équitable : c’est des arguments à charge et des arguments à décharge...Bref c’est un métier et c’est une méthode : http://pise.info/eco/ Sinon une bonne analyse de la conjoncture ci-dessous arrive à la conclusion inverse de la votre...Qui croire ?

https://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/France APPRÉCIATION DU RISQUE Confirmation du ralentissement de la croissance en 2019 La croissance restera modérée en 2019, après avoir nettement ralenti en 2018. La consommation des ménages devrait rebondir grâce à la légère progression de l’emploi et du pouvoir d’achat, grâce à la suppression des cotisations salariales – entrée en vigueur en octobre 2018 - et à la baisse de la taxe d’habitation, la hausse de la prime d’activité, de la défiscalisation des heures supplémentaires et la baisse de la cotisation sociale générale (CSG) pour un tiers des retraités, dont la pension est comprise entre 1200 et 2000 EUR par mois. Les salaires réels devraient croître en raison, d’une part, des tensions sur le marché du travail (nombre important d’entreprises déclarant des difficultés de recrutement), et, d’autre part, du ralentissement de l’inflation, en lien avec le recul des cours du pétrole en 2019. Le taux de chômage poursuit son lent reflux mais reste élevé, autour de 9 %. En dépit de conditions de crédit toujours favorables, l’investissement des ménages ralentit, en raison de la réduction des aides à la propriété (recentrage du prêt à taux zéro dans les zones tendues), affectant ainsi la construction (permis de construire en recul de 7,3 % sur les cinq premiers mois de l’année après une baisse de 7,2 % en 2018). A l’inverse, l’investissement des entreprises – qui disposent d’un taux de marge historiquement élevé (37,9 % au T1 2019) – devrait rester dynamique en raison des contraintes d’offre (taux d’utilisation des capacités de production de 84,4 % mi-2019). En contrepartie, cet investissement se faisant principalement à crédit, l’endettement des entreprises restera sur une pente ascendante (72,6 % du PIB fin 2018, +3 pp sur un an). Les défaillances rebondiront en 2019 (+1,7 % après -2,5 % en 2018), en lien avec le ralentissement de la croissance.

Par ailleurs, malgré le ralentissement des principaux partenaires commerciaux (Union Européenne, Etats-Unis, Chine), les exportations font preuve de résilience, grâce aux gains de compétitivité-coût enregistrés ces dernières années. Cependant, le commerce extérieur ne devrait plus contribuer positivement à la croissance en 2019, en raison du rebond des importations, en lien avec la demande domestique. Après avoir crû de 9,2 % l’an dernier, les arrivées de touristes ont diminué de 2,8 % au premier trimestre 2019, principalement celles de touristes étrangers (-6,6 %), en raison d’une conjoncture économique mondiale moins favorable.

Comptes publics et extérieurs inlassablement déficitaires Malgré des recettes fiscales portées par la résilience de l’activité, le déficit public se creusera en 2019, en raison des mesures fiscales visant à accroître le pouvoir d’achat (coût estimé de 10 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB) et de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse permanente de cotisations patronales, qui induit un double coût pour les finances publiques pour l’année de transition (déficit estimé hors mesure exceptionnelle : 2,4 % du PIB). Aussi le déficit public devrait-il repasser temporairement au-dessus la barre des 3 % en 2019. Ainsi, la dette publique, parmi les plus élevées de la zone euro, restera l’une des rares à ne pas diminuer.

Par ailleurs, le déficit courant restera stable en 2019. Tandis que la balance des biens est structurellement déficitaire, le pays étant importateur net d’énergie, celle des services est excédentaire, grâce aux revenus du tourisme. Depuis 2015, le solde des biens et services hors énergie est devenu négatif, le déficit en produits manufacturés ne cessant de se creuser, notamment en raison de la délocalisation de la production automobile et des investissements en machines importées. En parallèle, ce déficit n’est que partiellement compensé par l’excédent des revenus, permis par les dividendes des filiales françaises à l’étranger. Le léger déficit courant résultant est essentiellement financé par des émissions de dette ou d’actions souscrites par des non-résidents.

Regain de popularité pour le Président Macron, malgré la contestation Si, au cours de la première année de mandat du Président Macron, la mobilisation a essentiellement été syndicale – contre les réformes visant à flexibiliser davantage le marché du travail et à modifier le statut de la SNCF (entreprise publique de transport ferroviaire) –, celle-ci s’est transformée en contestation populaire à l’automne 2018, à travers le mouvement des « gilets jaunes », protestant contre les taxes sur les carburants. Toutefois, le mouvement s’essoufflant au printemps 2019, la cote de popularité du Président Macron est repartie à la hausse pour s’élever à 32 % de satisfaits en juin 2019 – après avoir été divisée par deux entre janvier et décembre 2018 (20 %). La réforme sensible du système de retraites (suppression des régimes spéciaux), qui devrait être dévoilée avant la fin de l’année, pourrait être la source de nouvelles contestations. Toutefois, le président Macron dispose d’une forte légitimité après ses nettes victoires aux élections présidentielle et législative de 2017, matérialisée par une confortable majorité à l’Assemblée nationale (308 sièges sur 577), via son parti, la République En Marche ! (REM). En outre, les élections européennes de mai ont confirmé les difficultés des principaux partis modérés d’opposition (Parti socialiste à gauche et Les Républicains à droite, respectivement 6 % et 8 % des voix), actuellement en phase de reconstruction. Le principal adversaire de la REM est ainsi le Rassemblement national (extrême droite), arrivé tête lors de ces élections avec 23 % des voix (contre 22 % pour la REM). Dernière mise à jour : Août 2019