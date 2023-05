Le printemps pénivauxois se fait attendre !

En 2020, un livre collectif "le printemps pénivauxois » est sorti des presses. Il s'agissait pour les initiateurs de relater et de mettre en perspectives 30 ans d'action municipale et sociale à Vaux le Pénil.

J'ai personnellement coordonné l'équipe rédactionnelle.

Notre objectif était d'aller plus loin que l'action menée durant 30 ans par les majorités municipales successives.

Nous voulions que les pénivauxois puissent construire leur avenir avec une majorité sociale, écologique, solidaire et citoyenne.

N'obtenant pas d'accord avec le maire sortant, nous avons présenté une liste qui a recueilli 28 % des suffrages.

Au deuxième tour, notre liste et celle du sortant ont fusionné .

La cohabitation a été difficile, le maire élu décidant contre toute attente d'ignorer le programme commun et notamment tout ce qui concernait la démocratie participative



Les comités consultatifs n'ont pas vu le jour et, le groupe de la liste citoyenne ayant décidé de s'abstenir sur le budget à été banni de la majorité, les élus perdant leurs délégations.

Je précise que ce groupe avait refusé des postes d'adjoints, voulant attendre et voir, il a vu.

Comme quoi l'attribution d'une indemnité substantielle ne les motivait pas !

La situation s'est peu à peu dégradée, le maire prenant seul des décisions notamment celle pharaonique de déplacer la mairie et d'augmenter la taxe foncière de plus de 32%

Les habitants de Vaux le Pénil, toutes tendances confondues sont outrées.

Aucune consultation n'a été émise ; aucune information préalable n'a été apportée.

Les associations déjà inquiètes devant les nouvelles lourdeurs administratives ne savent pas comment elles pourront fonctionner durant les travaux qui auront lieu sur un des sites qu'elles utilisent !

Hier, pour la première fois dans l'histoire de la ville, un rassemblement protestataire regroupant près de 100 personnes à eu lieu devant le conseil municipal...

Le maire a convoqué les flics et la "police municipale" au cas où ?

Il ne risquait pourtant rien

Ce maire qui n'a eu qu'un seul "mérite" c'est d'être là quand son prédécesseur, démissionnaire en 2019 lui a proposé la place, aurait pu forger une équipe, mettre en vie une démocratie participative, donner des responsabilités à ses adjoints.

NON ! Il veut décider de tout et seul !

Il signe tous les éditoriaux du bulletin municipal, il est même là à la conférence des présidents de groupes alors que c' est la place du premier adjoint ou de son représentant.

Est-il de gauche ? Qu'importe il est plus despote que beaucoup de maires de droite.

Ce n'est plus respirable et moi-même qui l'appréciait, pense qu'il faut qu'il parte pour le bien de la ville.

Il a demandé et obtenu de la majorité du conseil municipal que dorénavant il pourra effectuer des dépenses jusqu'à hauteur de plus de 5 millions sans passer au préalable par une délibération du Conseil municipal !?

Le groupe communiste, jusque là loyal s'est obtenu et les deux autres groupes ont voté contre.

Des élus de la « majorité » rechignent mais votent les délibérations, ils sont comme certains présidents d'associations, ils craignent les « représailles »

Le printemps pénivauxois se fait attendre !

Pour qu'il vienne et demeure, il faudra un bon coup de balai !

Jean-François Chalot