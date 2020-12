Le professeur Fourtillan, un des participants au documentaire Hold-up, a été interné en hôpital psychiatrique à Uzès contre son gré

Eh bien, mon pauvre eau-du-robinet, vous vous payez tous les soumis, les serviles, les naïfs obéissants qui viennent se défouler chez vous, rageurs d’être interdits ailleurs.

En plus ils croient aux hasards inopinés : personne n’avait entendu parler de ce mec avant Hold Up, et pas plutôt des millions de personnes au courant de ses attaques sourcées ( assez en tout cas pour n’avoir pas été poursuivi avant), voilà qu’on lui met la camisole, et pour faire passer la pilule, on ragote et calomnie. Pourquoi aujourd’hui ? ma foi je ne vois pas chez les zozos la moindre explication.



Elle est belle la France ; il est beau l’empire américain... et il y en a qui s’en trouvent bien. Ça craint.