Le programme du Conseil National de la Résistance (CNR).

@Clocel



« Donnez leur le Sahara ; dans cinq ans, il leur faudra acheter du sable ailleurs »

Coluche



Qui avait dit aussi : « Si un jour les Japonais fabriquent du camembert et du vin rouge il faudra fermer la France. »



On y est, sauf que ce ne sont pas les Japonais qui fabriquent mais les zétrangers pauvres, et c’est pas du vin rouge-camembert qu’ils nous vendent, mais tous les produits que nous consommons.



Nous on fait des avions. Pour combien de temps encore ?