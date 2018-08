Le républicanisme, croyance française devant le libéralisme

De toute évidence, la France est plus étatiste qu'un autre pays occidental. Néanmoins, cela suffit-il a faire une "République" ou un républicanisme ? ... Disons que, comme croyance, le républicanisme est très présent. C'est de caractère national ... Cet article fait suite à celui-ci : Entre néolibéralisme et populisme, la nuance est absente.

Jacquette du jeu vidéo République, 2013.

Reste que, comme tel, la vie civile est fort libérale. Elle l'était déjà avant Sarkozy-Hollande-Macron dans les pratiques. Sans ses libéralités, la République serait passée pour tyrannique, or on le lui renvoie assez souvent dans la face, y compris évidemment quand passent des lois libéralistes.



L'étatisme lui-même, compris comme prégnance de l’État dans la vie civile, à bien y penser, est une marque (pas forcément spécifique, ni spécialement interventionniste) des pays occidentaux : on surfait l'étatisme français, quoiqu'il en ait, rapport au parcours de ses agents et autres politiques, sans parler des taxes et autres règles. Ainsi des "normes européennes", par exemple, qui ne sont pas "françaises". Mais au-delà, alentour et/ou par-devers, le collectif instituant est toujours nécessaire à l'instauration de libéralités (de disponibilités, de disposibilités*, de facilités).



C'est-à-dire que la Loi, le Droit, la Justice, etc. sont autant d'institutions configurées par les velléités (néo)libérales, partout en Occident au moins. Où l'on voit d'ailleurs, rapport à l'exemple du travail des enfants, que le néolibéralisme poussé à bout contredit le libéralisme**, d'après des sensibilités et des fondements (ou l'absence de fondements, dans le cas néolibéral) divergents ... le néolibéralisme serait-il l'exacerbation délirante du libéralisme (en quoi le néolibéralisme resterait un libéralisme continué, un libéral-libéralisme, un libéralisme forcené, "libéralisme de dingue").



Bref, l'étatisme reste crucial, partout, y compris lorsqu'il s'agit de décréter qu'on n'est plus maître de la banque centrale (FED, BCE ... ). Sans de tels décrets institués par un collectif (ce collectif se résumerait-il à une ethnocratie de milieu, une technocratie, une ploutocratie, une oligarchie, etc.) il est impossible de s'ébaubir économiquement en termes (néo)libéralistes, sur la base de libéralités (éventuellement devenues folles). Des disponibilités, des disposibilités*, des facilités.



Au final, "la République" fait couleur locale. En effet, MacDonald's ne vend pas de hamburgers au bœuf, en Inde, puisque 1° il n'y a pas de bœuf, car 2° vaches et taureaux sont encore sacrés. Ça ferait mauvais genre. Aussi faut-il, en France, faire preuve d'idéalisme républicain, pour passer. Se donner des dignités. Or, c'est exactement ce que font les dits néo-réacs, actuellement, pour quoi on les dit néo-réacs ; et, pour dire jusqu'où ça va, on le retrouve dans les dignités d'un Jean-Luc Mélenchon-même.

Ce sont des notoriétés comprises par E. Macron dans la communication, quoique ce soit manifestement de la communication, et que les autres politiques y crurent ou firent assez bien semblant d'y croire (en dehors de Sarkozy-Hollande-Macron). "Le gaullisme" culturel de nos institutions, si l'on veut.

Et ainsi, quand Laurent Wauquiez et affidés lancent "Pour que la France reste la France", les libéraux-libertaires crient haro sur l'extrême-droitisation, mais c'est précisément le style républicain français, qu'ils conspuent, car ils ne le respectent plus et y tiennent autant qu'à leur défunt arrière-grand-père (Macron n'y tient pas spécialement, donc, en dehors des bonnes manières).

Cela dit, il est évident que de telles dignités faisaient une école de la vie, une formation populaire, en dehors de tout populisme (car, oui, c'est relégué au "populisme" aussi, du coup, désormais). Par exemple, les hussards noirs, Péguy, etc.



Bref, l'étatisme est un bon instrument néolibéral, quoique les discours (néo)libéraux en aient contre l’État (superstructure des discours, par-devers l'infrastructure des pratiques).

Or, on oppose difficilement des spiritualités (cultures, dignités, etc.) à des praticités - surtout quand règne un impérial affairisme, ou un impérialisme des affaires ... néolibéral, donc, et malgré les contre-velléités (Poutine, Trump, les populismes, etc. qui doivent bien y faire).

C'est de réalisme politique.





* Sur cette notion de disposibilité, il faut des explications : depuis Heidegger, comme disposition de l'être-là à caractère humorale-affective, elle signifie sociopolitiquement une ouverture, une déliaison, une souplesse existentielle ... bref, en l'occurrence : le sentiment soulagé de libéralisations, sécurités propriétaires/propriétés sécurisées. Tout ceci est très loin de la liberté, utiliserait-on ce terme pour désigner les droits civils.

** Le premier libéralisme est humaniste, valorisant l'instruction.