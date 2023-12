Le retour des Pieds Nickelés

Tout le monde connaît ce trio vedette de bandes dessinées, dont la motivation principale est de se remplir les poches, mais qui a eu l’idée de faire ce rapprochement avec ceux qui nous gouvernent ?

Et pourtant, il faudrait être totalement dépourvu d’imagination pour ne pas faire un rapprochement avec les membres de ce gouvernement…

prenons par exemple le ministre de la justice, qui, dans un premier temps, assurait que si on le lui demandait, jamais il n’accepterait un tel poste…lien

on connaît la suite…

plus étonnant, alors qu’il vient d’être condamné par cette même institution dont il a une bonne part de responsabilité, il reste ministre…alors qu’en haut lieu, il avait été décidé que tout condamné par la justice devait démissionner de son poste.

et quid du ministre des finances ?

Alors que le pays accumule les dettes, années après années, il assure que tout va bien, que l’inflation est derrière nous, et que nous remontons doucement la pente…alors qu’elle continue, même si elle ralenti un peu. lien

pendant ses temps de loisir, l’homme, qui se veut manifestement un poète, laisser aller sa plume pour évoquer les renflements suggestifs de la gente féminine…

On en viendrait a regretter qu’un certain Dominique, se soit fourvoyé dans des manœuvres douteuses…

restons chez nos consœurs pour s’interroger sur l’une ne nos ex-ministres, qui, sans vergogne, s’emploie à bouche que veux-tu à démontrer publiquement sa sensualité débridée...une certaine Marlène...qui se dit sapiosexuelle.

Dans cette cour des miracles que nous n’avons pas mérité, il serait injuste de ne pas nommer le ministre du travail, qui écoppe de 10 mois de prison avec sursis (lien), et qui affirme sans rougir que le chômage est en baisse…lien

et ce n’est pas un cas isolé…

on n’a pas oublié Christine Lagarde, cet ex-ministre de Sarkösi, reconnue coupable de négligence, mais, comme quelques autres, a été dispensée de peine. lien

Hélas ce n’est pas une nouveauté, avant eux, on peut citer Fabius, Balladur, Léotard, (complicité d’abus de biens sociaux), Royal, Griset (lien), Edmond Hervé, Michel Gilibert (escroquerie au préjudice de l’état), Kader Arif, (lien) Pasqua (affaire sofremi) ; Georgina Dufoix (poursuivie avec d’autres dans le cas du scandale du sang contaminé), (lien), Jean Jacques Urvoas,(coupable de violation du secret professionnel), sans oublier Bayrou, (lien) Fillon, Chirac, Sarkösi, Juppé, Cresson, Tapie, Guéant, Cahuzac, Buzyn (mise en examen), ...lien

d’autres sont menacés de plaintes, comme Olivier Véran, édouard Philippe, suite à la pandémie, Nicole Belloubet, (non assistance de personnes en danger/coronavirus), Castex, Blanquer, Djebbari, (exerce en conscience une contrainte morale pour obliger les français à se faire vacciner)...19 685 plaintes déposées en 2022...lien

on le voit, les pieds nickelés qui n’étaient que 3 au départ ont fait des petits…

un autre est sur la selette, celui qui fait la une des médias actuellement avec sa loi sur l’immigration retoquée, c’est le sieur Darmanin, ou faudrait-il le renommer Dard-malin comme le suggère un blogueur, en le mettant en scène dans une revisitation de la fable de La Fontaine, le rat des villes et le rat des champs... Lien

Toujours est-il qu’il a été récemment accusé à deux reprises d’avoir profité de sa position d’élu pour obtenir des faveurs sexuelles, ou pour abus de faiblesse...pour l’instant le premier dossier s’est conclu par un non lieu, et le second « sans suites »...lien

ce n’est hélas pour l’intéressé pas fini, puisque suite aux manœuvres de celui-ci, lequel essayant de convaincre quelques députés de ne pas voter contre sa loi sur l’immigration, se voit menacé de nouvelles plaintes pour tentative de corruption.

En effet, le 12 décembre, la patronne des députés Insoumis a décidé de porter plainte au sujet de « marchandages de votes de députés » et elle a twitté : « ces faits, s’ils sont avérés, sont une atteinte grave à l’exercice démocratique »...et comme la meilleure défense c’est l’attaque, le ministre annonce vouloir porter plainte à son tour dénonçant « des accusations mensongères »...lien

là où l’affaire devient cocasse, c’est que ce qui a mis la puce à l’oreille à quelques députés, c’est qu’il y aurait eu « erreur d’aiguillage », le ministre s’étant piégé tout seul pour une homonymie, prenant un « Brun » pour un autre, confondant un Philippe Brun, député PS, avec un Fabrice Brun, député LR...lien

Mais comment pourrait-on oublier le Croquignol principal,

celui qui est aux manettes de l’état, dont la voix pèse moins que celle d’un colibri, et dont la crédibilité à fondu au fur et à mesure des années…faisant avaler des couleuvres aux électeurs...qui de toutes façons ne l’écoutent plus.

comme dit mon vieil ami africain : « qui avale une noix de coco fait confiance à son anus ».

le dessin illustrant l’article est de Gouzil

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

