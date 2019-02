Le retour des tags les plus sombres de notre histoire

@ZenZoe

Oh là, attention... Je comprends bien ce que vous venez d’écrire et la motivation qui vous a fait l’écrire. Mais si je puis me permettre, les choses et la situation me paraissent un peu plus complexes que l’exposé que vous en faites.

Procédons par ordre.

Ne tombez pas dans le panneau !

Il est possible que ce Christian Labrune soit une des nombreuses victimes de manipulation et que son discours soit le résultat d’une bonne foi désarmante. C’est possible. Mais le même discours, exactement, est tenu aussi par des gens qui savent parfaitement ce qu’il en est. Vous évoquez vous-même plus bas la manipulation "des élus qui utilisent les juifs pour manipuler l’opinion. On remarque notamment une « recrudescence » lorsque le pouvoir a désespérément besoin de détourner l’attention du peuple.«

Question : comment savoir de quel côté il se tient ? Côté naïf de bonne fois qui défend le »Bien« ? Côté propagandiste qui sait ce qu’il en est et sait parfaitement ne défendre que l’idéologie qui penche du côté de son intérêt personnel ?

Les Juifs sont toujours visés par des petits cons ou des haineux, il n’y a pas d’efflorescence soudaine, pas de recrudescence.

C’est vrai, les petits cons ou les haineux, ça existe. Mais n’oubliez pas que les mêmes sont, du point de vue du propagandiste que j’évoque plus haut, des idiots fantastiquement utiles à la cause. En fait, ni plus ni moins que les meilleurs alliés du groupe que leur bêtise leur fait détester. Chaque acte crétin d’un idiot utile renforce de fait ceux qu’il considère comme ses adversaires. C’est une distinction qui me semble fondamentale pour saisir tout ce qui se joue en ce moment.

Alors on « utilise » les pauvres Juifs à chaque fois comme boucs émissaires.



Qui est le »on« en question ? Votre commentaire paraît n’évoquer que les »élus« ? Par les urnes ? Mon point de vue : ce »on« représente bien sûr les élus par les urnes. Mais aussi, ne jamais les oublier, les élites juives françaises, qui n’hésitent pas à instrumentaliser le reste du peuple juif français et ses problèmes pour asseoir aussi fermement que possible son influence sur le premier groupe cité, celui des élus par urnes. Et là, il faut démonter le mécanisme assez dégueulasse qui est à l’oeuvre depuis des années. Qui fait d’ailleurs l’admiration de la maison mère.

Description du mécanisme :

1 un idiot utile ou un appariteur écrit un tag antisémite.

2 suivant l’équation »tag antisémite = début de shoah numéro 2« , les représentants de la communauté juive française ( à mon avis globalement auto-désignés ) sortent du bois et crient sur tous les plateaux télé à »la résurgence des heures les plus noires, à la bête immonde, au ventre encore fécond, à l’imminence du pogrome« .

3 Le peuple français, qui pense, le con, que l’équation »tag antisémite = début de shoah numéro 2« est quand même un raccourci singulièrement exagéré ( le peuple français est-il con ? ) et que, de l’exagération indue à la manipulation ( ça dure depuis combien de temps, ce »petit jeu« dégueulasse ? ), la question de la culpabilisation systématique et injuste commence peut-être ( peut-être... ) à se poser... Pour 3 tags !

4 Parmi ce peuple français, qui commence à se poser les questions de l’étape numéro 3, certains sont des esprits faibles. Faciles à manipuler ou juste un peu bêtes. »Ras-le-bol ! Tiens ! Et une croix gammée, une !« ou »Oh putain, une kippa, je vais lui péter la gueule ! Ou lui faire un croche-pied !« . Hop, nouvelle pièce dans le bastringue ! Retour au numéro 1 ! Rien que pour faire chier les représentants français du peuple juif. Qui en fait se frottent les mains : »demain, tu fais TF1, après-demain, je fais France2, mardi, il fait M6, et mercredi, on va tous sur Arte pour l’émission spéciale Résurgence de l’antisémitisme !« .

Tout ça est parfaitement huilé. Avec un petit peuple juif qui pâtit ( un peu ) de l’antisémitisme grâce aux idiots utiles ou aux appariteurs, qui existent aussi, on a des preuves. Et des représentants de la communauté qui, désireux de conserver leur rôle important »d’avant-garde de la république« ( dixit un premier ministre de la république française ), n’hésitent jamais à en rajouter, à en rajouter et... à en rajouter.

tag antisémite = début de shoah numéro 2. Exaspération du faible d’esprit. tag antisémite. plateaux télé. tag antisémite = début de shoah numéro 2. Exaspération du faible d’esprit. Etc, etc, etc.

Cercle vicieux. Ultra vicieux.

Solution ? Le petit peuple juif français comprend qu’il est le jouet malheureux de la manipulation par les élites, pas seulement les élus de la république mais aussi par les siennes propres, qui n’ont aucun intérêt personnel à ce que ça s’arrête. Au contraire ! Il comprend ce qui se joue et va botter le cul aux élites françaises, dont, particulièrement les siennes. Les siennes ! Arrêtez de culpabiliser TOUT LE MONDE pour les actes imbéciles de 3 crétins ! Arrêt de la bombe nucléaire pour tuer 3 moustiques et je parie que »l’antisémitisme" va baisser.

Sauf si les intérêts en jeu sont trop grands. Auquel cas, on pourrait avoir droit à une recrudescence d’appariteurs. Pour remplacer les idiots utiles.