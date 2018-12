Le sénat offre 50 millions dans le dos des gilets jaunes

Un joli cadeau de noël : au nom de la « simplification de la vie des entreprises » [1] 50 millions donnés par le sénat aux radios et TV. Eh oui braves gens du peuple, hier macron en ce 9 décembre, vous a fait l’aumône de soi-disant 100 euros de plus sur le SMIC... Plus quelques broutilles histoire d’égailler un peu le triste brouet et d’enfumer les esprits surchauffés. Et pendant ce temps, au même instant, le même jour, les sénateurs supprimaient des taxes sur les grands médias français. Encore 50 millions qui tomberont dans l’escarcelle des Bouygues, Niel, Dassault, Arnault, Bolloré, Bergé, Drahi, Pinault, Pigasse et Lagardère, ces 10 milliardaires qui possèdent 90% des medias du pays... [2]

La décision est passée inaperçue car relayée nulle part, silence radio, TV aveugle, presse et bouche cousue. Il est vrai que pendant que le président de quelques français faisait son numéro, les sénateurs entre deux louchées de caviar ne pouvaient se vanter de vouloir tant de bien « aux entreprises »... Il faut simplifier disent-ils ! C’est tout de même un comble, car, pour le citoyen de base la vie est de plus en plus compliquée, de par des réglementations kafkaïennes, de par des fonctionnements ubuesques et de par un système qui marche sur la tête. Un exemple type de la folie ambiante : L’état se permet d’intervenir dans l’éducation de nos enfants en interdisant les fessées, mais les forces de l’ordre tirent à hauteur de tête sur ces mêmes enfants lorsqu’ils protestent. Voir l’œil perdu par cette jeune fille sur les champs Elysée par un tir de flash-ball.

Le détail de ce somptueux cadeau

Il s’agit de trois taxes pesant sur les chaines de TV et les stations de radio.

Taxe 1 - Ponctionnait 20,60 euros tout spot diffusé à la télé dont le prix était compris entre 1 520 euros et 9 150 euros.

Taxe 2 – Ponctionnait 54 435 euros aux radios qui réalisaient 10 M€ de chiffre d’affaires publicitaire par trimestre.

Taxe 3 – Ponctionnait 894 500 euros aux chaînes de télé qui faisait 100 millions de recettes publicitaires tous les trois mois.

Total par année : 50 millions ! Mais les crânes d’œuf qui sont certains que nous comprenons pas l’ère merveilleux où nous sommes tombés, théorisent doctement « on est dans une logique de simplification et de rationalisation des petites taxes qui pèsent sur les télés. C’est le fruit d’une discussion avec Bercy et le ministère de la Culture, dans les projets de simplification de la vie des entreprises »... » Petites taxes ? A 50 plaques ! C’est certain nous ne vivons pas dans la même galaxie. Avec cet argent c’est au moins la construction de 10 collèges ou lycées... Mais pas de souci, nos 10 milliardaires par effets de ruissellement vont réinjecter séance tenante tout ce pactole et embaucher à tour de bras... Des larbins sur leur nouveau yacht immatriculé dans un paradis fiscal.

Dans un même pays, dans une même ville aux mêmes instants un peuple avait défilé la veille, il avait manifesté contre un pouvoir ivre de lui-même. Ces gilets jaunes, méprisés, frappés, gazés, flash-ballés, arrêtés, pourtant avaient poussé le « roi » à bien vouloir descendre de son trône deux minutes, pour y remonter quelques instant après son speech télévisuel, qui n’a fait que confirmer ce que la plèbe jaune pense « macron démission ! ». Et à quelques encablures au palais du sénat, tous ces biens nourris, ces pansus, eux, entre deux rots de don Pérignon mélismes, accordaient sans barguigner une fois de plus, un gros paquet de « pognon de dingue » à ces oligarques qui l’installèrent, qui le maintiennent, et qui s’en débarrasseront le jour venu où ce freluquet ne sera plus utile, il sera recasé comme Sarko, à faire de la thune en des conférences dite de « ménage » auprès des qatari et autres grands démocrates du golfe.

Si nous voulons desserrer le garrot qui nous étrangle depuis trop longtemps, il faut faire appelle à une insurrection citoyenne, à un coup d’état révolutionnaire, et renverser cette smala, redistribuer les milliards de ces 10 pas beaux, nationaliser tous les secteurs clefs d’une économie moderne (santé, pharma, éducation, vieux, justice, prison, défense, etc), et récupérer les joyaux, telles les autoroutes, les société bradées par macron dans le secteur de la défense, des transports et des ports. Et enfin, stopper la braderie des aéroports, de la FDJ et des barrages hydraulique. Sortir à toute jambe de l’OTAN, dire crotte aux diktats de l’Europe, et mettre les Euros dans la poubelle de l’histoire !

Si nous ne faisons pas cela, macron, les députés en marche, les sénateurs en majorité de droite, l’oligarchie vont solder le pays, et en faire une coquille vide...Un comble pour un coq gaulois !