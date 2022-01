Le serpent de mer des parrainages pour la présidentielle.

Ah, vous n’avez pas compris que c’est une manipulation de la part de Zemmour ?

Soit il n’ira pas jusqu’au bout, soit il sait qu’il ne sera pas élu voire que la loi martiale sera instaurée peut-être pour empêcher les élections. C’est pour ça que les manifs viennent de l’extrême droite : car on sait très bien que le chaos viendra d’eux.

Il sait très bien ce qui va se passer vu qu’il est en relation avec les élites et les milliardaires qui ont instauré ce covid fantoche et avec sa communauté qui est au coeur de ce chaos.

Il connaît déjà l’agenda, il sert juste à mettre en place la guerre contre les musulmans au service d’Israël !

Il n’y a que les cons qui ne comprennent pas ça ! Zemmour travaille pour sa communauté, point barre, il n’en a rien à foutre des français et il ne faut rien attendre de lui comme d’aucun homme politique vu que tous ne travaillent que pour leurs intérêts personnels !

Zemmour était sur toutes les chaînes encore une fois cette semaine, assez surprenant pour quelqu’un qui se dit « victime » et essaye de se faire passer pour un paria.

Le 12 janvier, il sera de nouveau invité sur BFM pour faire son speech et vous remarquerez que le timing entre le 10 et le 12 correspond à celui du vote par le Sénat du Pass Vaccinal (et examens par le Conseil Constitutionnel). En d’autres termes, tout est millimétré pour que le discours de Zemmour et les polémiques de l’extrême droite occupent le devant de la scène pendant que le Pass Vaccinal sera validé.

Comme ça, il se victimise : si je ne suis pas candidat, ce n’est pas moi, c’est de la faute des maires !

On le voit partout sur toutes les chaînes, mais il est soi-disant victime de censure etc.