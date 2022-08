Le sulfureux centenaire Roland Dumas soutient-il vraiment Poutine ?

« Si ce n’étaient ses difficultés à se mouvoir, Roland Dumas n’a pas changé. Même voix, même belle gueule. Cheveux argentés, regard charmeur. Je le revois dans les années 1980 déambulant, l’air conquérant et la prunelle allumée, dans les couloirs du Capitole, le train qui menait à Périgueux. On le sentait à l’affût d’une belle personne, et qui sait, d’une bonne fortune. » (Catherine Nay, le 5 avril 2022 au "Journal du dimanche").