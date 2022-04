Le plus dur est fait, le débat tant redouté s'est bien déroulé. Marine Le Pen a tenu le choc et a pu faire pratiquement jeu égal avec Macron. A elle et ses lieutenants dans les 2 jours qui restent de porter le fer sur la partie la plus contestable du quinquenat de Macron, car le temps égal accordé a chaque sujet dans ce débat ne tenait pas compte de leur importance.

Le talon d'Achille d’Emmanuel Macron ce sont ces sujets qu'il n'a pas su ou pas voulu voir en face et traiter. Si son bilan économique est mauvais, si le pouvoir d'achat est en panne, si ses déclarations ont exaspéré les Français, si ses en même temps permanents les ont tourneboulés, si son mépris les a blessés, ce qui restera comme la faute grave de son quinquennat sera son inaction sur l'insécurité, l'immigration et l'islamisme, car ces 5 ans de perdus risquent de faire qu'on ait atteint un point de non retour et que comme l'avaient craint ses prédécesseurs, on en vienne au face à face, ou à la partition.

Insécurité :

le niveau d'insécurité est tel dans notre pays qu'on parle d'ensauvagement de la société, « d'Orange mécanique »

Les chiffres actuels font peur.

On ne va pas s'attarder sur le détail des chiffres, l’augmentation est incontestée puisque donnée par le ministère de l'intérieur, et vécue par les Français.

quartiers de non France

communautarisme

—Augmentation de 32% de coups et blessures volontaires

—Augmentation de 12% de meurtres

— 800 personnes agressées par jour.

L'immigration :

La mère des batailles, une immigration non contrôlée, non maîtrisée, pléthorique est la cause principale d'une insécurité galopante, de coûts financiers exorbitants, de perte d'identité et de confrontations de cultures opposées, le nombre d'immigrés ne permettant pas l'assimilation.

Islamisme

Il y a l'Islamisme rampant, mouvement politique et culturel voulant imposer des règles de vie incompatibles avec notre démocratie nos règles et nos lois, et sa partie guerrière, l'islamisme radical extrémiste auteur d'actes terroristes.

Le premier pouvant être le vivier du second.

On sait le nombre de mosquées prônant l'islamisme rampant elle ne cessent de se multiplier.

On connaît les progrès de l'intrusion de l'islam radical dans les quartiers difficiles ou il a fait son nid, et ses incursions dans tous les domaines, médicaux, culturels, associations, entreprises et jusque dans les écoles de la république. Ceci avec la complicité de certains politiques, le laxisme de la justice et le silence des médias. On est allé du pas de vagues à l'omerta puis aux compromis pour arriver aux compromissions.

Les complices politiques des islamistes

Le pouvoir s'est contenté de propos empreints de vigueur, mais s'en est tenu au verbe. La danger est imminent, car des terroristes seront libérés en nombre et trouveront des appuis que nous n'avons pas su ni voulu éliminer.

On garde chez nous ces bombes humaines qu'on va libérer. Silence radio !

En tenant compte des carences du pouvoir actuel et du point d'incertitude que représente toujours un changement de président, Il va falloir faire un choix dans quelques jours.

Pas facile de se décider, quand vous avez pour le statu quo une caste détenant le pouvoir, l'argent et les médias d'information qui tente de vous dicter votre choix.

Quand vous avez aussi la pression de la plupart des médias en partie soumis au pouvoir et détenus par des milliardaires qui pour certains vous délivrent une information partisane aidant à établir un cordon sanitaire devant chaque parti contestant le pouvoir en place et proposant de donner plus de possibilité de décision au peuple.

Il y a une partie importante de la population contre laquelle tout semble permis pour déconsidérer ceux qui qui voteraent contre le pouvoir en place. C'est une grave atteinte à la démocratie.

Alors que vont faire ces deux camps

La tactique de Marine Le Pen, après ce débat, sera de concentrer ses attaques constamment sur le Bilan de Macron et sur son laxisme concernant le régalien, son talon d'Achille.

Celle de Macron sera avec l'aide de politiques ralliés et celle de nombreux médias de continuer à tirer sur le cordon sanitaire.

La quinzaine de la haine bat son plein. Comme en 2002, comme en 2017, et malgré une campagne de premier tour active mais sereine pour Marine Le Pen, Éric Zemmour jouant le rôle de paratonnerre, le système tout entier se ligue contre elle. Presse, institutions, sportifs, médecins, philosophes et hommes d’Église, tous se lient, pour repousser la candidate souverainiste. »

Mais les Français qui sont sûrement lassés de ces attaques basées sur un cordon sanitaire qui avec le temps s'est usé tant il est fabriqué de toutes pièces, auront un choix clair.

