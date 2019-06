Le Venezuela vu de Rome

Le 17 juin, l'Institut des affaires internationales (IAI) de Rome a accueilli Rodrigo Diamanti, président de Un Mundo@Sinmordaza, représentant du président Guaidó en Italie et Giulia Matteo, militante des droits de l'homme, pour une analyse de la situation humanitaire dans ce pays d'Amérique du Sud. https://www.youtube.com/watch?v=r772CPr0sAQ Après les récents épisodes qui se sont produits au Venezuela, lorsque le Président par intérim, Juan Guaidó a annoncé le lancement de la soi-disant Opération Libertad et le Président Maduro a affirmé que les commandants militaires étaient loyaux et ont appelé à une "mobilisation populaire" pour mettre fin au coup d'Etat, le silence semble être tombé sur la situation du le pays.

Le 23 janvier 2019, le chef de l'opposition et Président de l'Assemblée Nationale, Juan Guaidó, s'est proclamé "Président par intérim" du Venezuela et a ouvertement défié le chef de l'État, Nicolas Maduro, qui avait remporté les dernières élections. Le président Maduro a été qualifié de "dictateur" et un rapport de l'Organisation des États américains (OEA) a prouvé que des crimes contre l'humanité ont été commis sous sa présidence. Les alliés de Maduro, dont la Chine, Cuba, la Russie, l'Iran et la Turquie, soutiennent et dénoncent ce qu'ils appellent une ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela. AP News a rapporté que des "parties géopolitiques " se sont formés lors de la crise présidentielle vénézuélienne de 2019, les alliés Russie, Chine, Iran, Syrie et Cuba soutenant Maduro, ainsi que les États-Unis, le Canada et la plupart des pays d'Europe occidentale, à l'exception de l'Italie pour Guaidó en tant que président par intérim. Au milieu d'une condamnation généralisée, l'Assemblée Nationale vénézuélienne, à majorité d'opposition, a déclaré invalide la réélection de M. Nicolás Maduro en 2018 et a déclaré son président, Juan Guaidó, Président par intérim de la nation. Le gouvernement de Maduro déclare que la crise est un "coup d'État dirigé par les États-Unis pour le destituer et contrôler les réserves de pétrole du pays". Guaidó nie les accusations de coup d'Etat, affirmant que des volontaires pacifiques soutiennent son mouvement. Jusqu'à présent, quatre millions de personnes ont quitté le pays. Le nombre de réfugiés vénézuéliens est comparable à celui de la Syrie : cinq cent mille Vénézuéliens et huit cent mille Syriens. 30% des députés vénézuéliens ont fui ou sont cachés pour échapper aux vendettas de ce qui semble être une typique dictature sud-américaine. Avec une réduction de seulement 9 membres du Parlement, l'Assemblée parlementaire ne sera plus en mesure de légiférer. Actuellement, la production de pétrole est passée de trois millions et demi à sept cent mille barils par jour. L'inflation est à un million pour cent. La Russie a investi au Venezuela 25 millions de dollars et la République populaire de Chine, 50 millions de dollars.

Les virements bancaires en provenance de Caracas sont bloqués depuis le second semestre de 2018. La banque portugaise Novo Banco s'est adaptée aux sanctions imposées par les États-Unis et a saisi des comptes courants d'environ 1,5 milliard de dollars en provenance du Venezuela. Depuis la fin de 2017, l'administration Trump a durement frappé l'économie du pays d'Amérique du Sud par le biais de plusieurs décrets. Le gouvernement de Caracas a dénoncé les dommages causés par la sanction américaine à la santé de milliers de patients au Venezuela et à l'étranger, dans un cadre que de nombreux experts ont qualifié de "guerre non conventionnelle". Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (Ohchr), les mesures prises par Trump constituent une violation des droits de l'homme et du droit international, tandis qu'une étude réalisée par le Centre de recherches économiques et politiques (Cepr) à Washington a estimé à plus de 40 000 le nombre de morts causées par des sanctions entre 2017 et 2018. La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, doit se rendre au Venezuela à l'invitation du gouvernement du 19 au 21 juin. Lors de sa visite à Caracas, la Haut-Commissaire rencontrera le président Nicolás Maduro Moros. Elle aura également des échanges avec un certain nombre de ministres et de responsables gouvernementaux, ainsi qu'avec le président de la Cour suprême, le Procureur général et le médiateur. Le chef du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme s'entretiendra avec le Président de l'Assemblée nationale et ses membres, ainsi qu'avec le Président de l'assemblée constituante et ses membres. La présence de groupes terroristes dans la région, en particulier du Hezbollah libanais, constatée sur l'île de Margarita, ainsi que des groupes de guérilleros des FARC colombiens, qui contrôlent le sud du pays, a été confirmée par un récent entretien avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Les parties adverses pourraient peut-être se parler avec l'aide de la Norvège et Dag Nylander est en train de diriger les discussions exploratoires entre les représentants de Nicolas Maduro et ses adversaires.