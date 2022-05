Législatives 2022 (1) : le pari écolo-gauchiste de Julien Bayou

« Avec ce nouveau coronavirus, dont l’émergence est liée à la prédation de l’homme à l’égard de la nature et la destruction des habitats sauvages et dont la propagation a été facilité par l’intensité des échanges liés à la mondialisation libérale, l’humanité redécouvre, avec stupéfaction, la fragilité de notre modèle de civilisation. Elle réalise que l’effondrement est possible. Retranchée, elle fait l’expérience d’un quotidien où se trouve modifié le rapport au temps, au collectif, à la consommation. » (Julien Bayou, au conseil fédéral de EELV du 4 avril 2020).