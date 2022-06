Législatives 2022 (6) : l’enjeu, pour ou contre M… ?

L’alllocution dans le Tarn d’hier. Seigneur aurait dit ma grand-mère en levant les yeux au ciel.

Moi j’ai surtout vu un candidat qui fait semblant d’avoir rien à voir avec les conséquences des politiques qu’il a soutenues ou décidées (10 ans déjà aux responsabilités, on l’oublie).

Qui avec aplomb et culot en dénonce les effets comme s’il n’ y était pour rien (plus on est haut dans la hiérarchie, moins on est responsable ? ou se considère-t-on intouchable ?) pour nous dire maintenant qu’il a les meilleures idées tout en nous proposant selon une marque de fabrique maintenant bien connue des brouillons dont ils comptent bien nous faire la surprise du véritable contenu quand nous nous serions à nouveau lier les mains en lui donnant une majorité de courtisans représentant une alliance politique gérée comme une centrale de chargés de clientèles.

Des aspirants élus dévoués mais bien embarrassés quand il faut dire vraiment ce qu’ils vont réellement faire en se cachant derrière le dernier gadget présidentiel pompeusement siglé CNR pour épater le pauvre peuple décervelé que nous serions.

Je vois quasi en permanence maintenant quelqu’un qui confond la posture du responsable avec la mise en scène d’un personnage médiatique.

Visiblement ces gens comptent sur une large abstention pour leur sauver la mise de justesse une fois de plus. Dans le quinquennat qui vient de s’écouler le président et ses députés étaient déjà élus par défaut et ils n’ont rien fait pour améliorer la démocratie. Cela ne peut plus durer. Je crois que de la part d’E Macron et de celle de ses conseillers, c’est une grande erreur d’appréciation de ce que nous sommes. La démocratie n’est pas un procédé parmi d’autres avec ses expédients pour amener les gens là où on veut, c’est un contrat de responsabilités réciproques et partagées.

Ne donnons pas raison à ces gens à propos de ce qu’ils pensent de nous et retrouvons le chemin d’une politique de responsables et de citoyens.