Législatives 2022 (7) : Liberté, Égalité, Choucroute.

@PascalDemoriane

Ce conseil, c’est le meilleur service qui puisse être rendu dans l’ordre à la macronie puis à la lepénie qui, cette comédie finie par la victoire assurée de Macron, reprendrait du service dans le rôle de meilleur opposant pour affaiblir l’opposition authentique et faire regagner son supposé meilleur adversaire dans les années suivantes. C’est un peu gros de croire attraper ainsi les lapins que nous serions par les oreilles. Mais, c’est la marque de fabrique de l’extrême-droite et de tout ce qui grouille dans ses marécages. Le coup du Cheval de Troie plus très frais. D’ailleurs déjà prôné me semble-t-il dans l’entre-deux tours de la présidentielle et ce qui s’en est suivi en réalité par ceux qui savent ce qu’ils ont à faire et qui est qui.

Un peu de mémoire, de réflexion et de lucidité ne font pas de mal.

A l’issue du 1er tour, JLM a consulté le comité de direction qui a proposé une démarche de réflexion. Moi cela me va. Cela n’a pas empêché la caricature bien sûr. Il y a eu une consultation de la plate-forme numérique avec l’affichage des positions en 3 tendances et suivi de la tendance dominante pour la consigne donnée. Démocratiquement, c’est pas mal.

Ensuite la seule recommandation n’était pas de vote pour MLP avec l’argument que « Les batailles arrivent devant vous. Ne commettons pas l’erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. ».

C’est à dire de ne surtout pas voter pour ceux qui depuis 20 ans agissent en entretenant avant tout des divisions dans le mouvement social, les classes populaires, la classe moyenne pour offrir grâce à la particularité de notre scrutin électoral à la macronie pour la seconde fois une opposition que l’on espère affaiblie parce que divisée dont elle a besoin. Moi, cela me paraît être le bon sens.

Evidemment, c’est une arête à avaler pour les propagandistes de MLP qui n’aiment pas qu’on les montre sur leur vrai jour parce que cela a fait réfléchir tout le monde et on connaît la suite.

Par ailleurs les électeurs n’appartiennent à personne et ne sont pas des enfants qui marchent au pas ou au sifflet. Ils se décident à partir de ce qu’ils croient par rapport à un vote précis à un moment donné.

Certains électeurs de LFI au 1er tour ont réellement cru à la menace de l’extrême-droite au second tour pour des tas de raisons différentes d’ailleurs de l’un à l’autre ( impact 5.7%, MLP n’a eu besoin de personne pour perdre) .Ce n’était pas mon idée mais je les respecte. Le même comportement existe à partir de votes différents au 1er tour. Ce serait intéressant d’interroger d’ailleurs ces gens le résultat une fois connu. Ce n’est pas fait par les sondeurs parce cela mettrait en lumière le jeu pervers qu’entretiennent la macronie et la charnière droite/extrême-droite.