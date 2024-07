Législatives 2024 (13) : fortes mobilisations au premier tour.

AHHHH ! Rakoto, ENFiiiiiiN !

Je pensais qu’on ne vous retrouverais plus sous les décombres de vos 20% lol

......



Il paraitrait donc, que la grenade dégoupillée, que votre Macroteux a lancé dans l’entrejambe des parti(E)s..... en politique, a été assumé pour clarifier les « choses »

(Comprendre « choses » pour glaouis, ce qui à la double signification de poser la fonction première de casse couill...1èr, à votre Macroute national )



Donc, une fois vérification faite « Duas habet et bene pendentes » bien en main...

Qu’avons nous ?

......



Un MalanGeons Tout !

Qui comme son nom l’indique, fait pot de chambre commun, avec tous les résidus de constipation, et laxatifs, qui veulent changer de couleurs d’idées, tant que le PQ à salaire....Reste le seul rouleau, à tirer dessus .

Et de toutes façons « surprise », pour qui seras le torche fion, en premier mini-sterre.

........



Un BOrdella, sous tutelle, trop blonde, pour des idées...Bien noires !



Dont on ne sait de quel étage, vont monter les passes plats, mais qui pour le moment, affiche un menu, unique, dont même le nom à été standardisé, histoire de ne provoquer aucune allergie, aux composants en stock....

..........



Votre « parti » du Grenadier Tenardier « qui du haut de ses 20% acquis à saute mouton et à tâtons, et qui cherchait »à clarifier« sa position de Ma Croute a Moi, et qui, même si on lui explique, et démontre, qu’il démange les Français, (qui ne demandent visiblement qu’à l’envoyer se faire « gratter » ailleurs), semble vouloir reformer encore et encore Ma Croute, sans fin....( t’as une Coute, tu te gratte, tu as une Croute, tu te gratte, Tu as une Croute....etc etc )



........



Alors ce panorama idyllique ?

N’est ce qu’un vaudeville, de plus, de ce théâtre Raie public-hein, avec les armoires à cocus, qui contiennent tous les Français, qui vont se retrouver jetés sur les trottoirs, à regarder les fenêtres de la partouze des politiques entre soiEs, dont ils ont été éjectés ?

Une fois de plus ?

Vous qui savez si bien, qui sont les torchons et les serviettes , et qui utilisez la lingette Stop Couleurs Macronide, devriez pouvoir nous expliquer cela, avant la sortie du lavoir .