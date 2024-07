Législatives 2024 (14) : la revanche des gilets jaunes ?

Élections législatives 2024

1. les résultats du premier tour :

(Sources : Ministère Intérieur).

● Rappel :

- LFI a représenté le Nouveau Front populaire dans 229 circonscriptions, le Parti socialiste 175, les Ecologistes 92, le Parti Communiste Français, comme en 2022, 50 candidats ( Quand on constate la répartition en regard des scores électoraux des uns et des autres, la responsabilité et la volonté d’union de LFI peut être soulignée une fois de plus).

● Résultats 1er tour.

֎ Participation

Inscrits : 49 332 768

Abstentions : 16 421 855(33.29%) +blcs 582 437+nuls 268 189= 17 272 481(35.01%)

Votants : 32 910 913 66,71%

Rappel abstentions 2022 : 52. 49 % (abstentions + blancs + nuls = 53.53%)

֎ Liste des nuances : Voix →% Inscrits →% Exprimés →Sièges

RN Rassemblement National : 9 377 170→19,01→29,25→37

UG Union de la gauche : 8 974 554→18,19→27,99→32

ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) : 6 425 357→13,02→20,04→2

LR Les Républicains : 2 104 916→4,27→6,57→1

UXD Union de l’extrême droite : 1 251 208→2,54→3,90→1

DVD Divers droite : 1 172 539→2,38→3,66→2

DVG Divers gauche : 491 065→1,00→1,53→0

2. La petite fête continue.

Nos oligarques ont commencé de pousser leurs nouveaux champions, ayant constaté que des voix LREM et LR avaient du venir au secours du RN en difficulté devant la NUPES (de 50 à 60 mandats ainsi sauvegardés) au second tour des législatives 2022.En transformant celui qui tenait le rôle d’épouvantail à un pseudo front républicain de circonstance en concurrent et roue de secours pour leurs affaires. Le signal public ayant été donné très vite en 2023 sur France-Info par Geoffroy de Bézieux, alors président du MEDEF. Au constat aussi que dans l’épisode des retraites, le RN avait proposé d’emblée une motion de censure qui n’avait pas de chance d’aboutir mais permettait en validant du coup sans vote ni débat, ni mobilisation le projet d’éviter la réunion d’une intersyndicale et toute la prise de conscience et mobilisation qui s’en est suivie. Le RN avait proposé alors au LR de ne pas opposer de candidat à tout député ayant voté la censure. Chacun a pu voir la surexposition avantageuse de ces nouveaux champions et la valse des sondages sur mesure dans leurs médias. Et parallèlement par ailleurs, sans surprise, comme un incontournable de notre vie politique, la diabolisation de la dynamique à l’œuvre dans la NUPES avec des procédés qu’il n’est même le plus besoin de rappeler tellement ils sont voyants. En notant cependant que maintenant, ces gens n’hésitent pas à aller jusqu’à l’ignoble en bafouant toutes les valeurs de la république et de la démocratie et en instrumentalisant pour faire bon poids, malheureusement mais sans grande surprise, des tentatives de divisions à l’intérieur de ses rangs. Soyons vigilants et lucides. Il nous revient en tant que citoyens de remettre à leur place tous ces gens qui pensent que nous sommes aveugles, sans mémoire et idiots en même temps.

Les enjeux et la feuille de route sont toujours les mêmes avec la conscience que le moment est déterminant et que donc après l’effort de mobilisation du 1er tour, il s’agit de le redoubler en l’augmentant maintenant pour donner le coup de grâce afin de pouvoir commencer à pacifier et redresser le pays. Il faut noter que le RN a marqué des points là où, très souvent, l’abstention a été encore forte. Chacun peut le vérifier dans le détail des communes de sa circonscription.