Législatives 2024 (15) : les promesses n’engagent que ceux qui y croient !

@Seth

si nous étions dans « la doctrine de Friedman » nous n’aurions ni dette ni déficit ni dilution de la valeur de la monnaie... et on laisserait décroître les salaires quand dans les phases de recul cyclique. En refusant l’ajustement par les salaires, on obtient l’ajustement par le chômage. Et en refusant l’ajustement par le chômage, on obtient l’ajustement par l’inflation (via l’injection de liquidités). Mais pour éviter le dérapage dans l’hyper-inflation (à plus forte raison depuis l’abandon du change-or) on est obligé de « limiter notre déficit » comme un fumeur « limite sa consommation »... c’est pourquoi on s’est fixé des limites à 3% comme un fumeur se limite à 1 paquet par jour. Vous appelez cela de « l’austérité ». Mais la logique est la même.

Cependant, les 3 dernières injections massives (crise bancaire, crise euro, crise covid) on a obtenu à chaque fois le résultat prévu par les libéraux depuis 200 ans : inflation, appauvrissement des pauvres et hausse des inégalités. Si vous voulez en remettre un 4ème louche, libre à vous.

Aucun parti politique n’est prêt à proposer aux électeurs la rigueur monétaire et budgétaire (le dernier a avoir rétabli la monnaie et le budget fut le Général de Gaulle avec son économiste néo-libéral Jacques RUEFF). Aucun politicien ne sera élu avec la promesse de baisser les salaires au niveau des prix réels. Alors on préfère continuer la fuite en avant. Tous ensemble, tous ensemble !