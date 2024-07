Législatives 2024 (17) : rien n’est joué dimanche prochain !

« Ce qui est sûr, c'est que nous, on a une ligne qui est de ne pas augmenter les impôts ni sur les entreprises ni sur les Français. (…) Et je vais vous dire : je pense que, économiquement, on a mis le pays sur le bon rail. Moi, je fais partie d'une génération qui a grandi en entendant en permanence que le chômage de masse, c'était une fatalité, qu'on n'arriverait jamais en France de sortir du chômage de masse, qu'on resterait toujours collés à 10% de chômage. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? On a fait la moitié du chemin vers le plein emploi. On a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. On a créé 2,5 millions d'emplois ces dernières années. Il y a 1 million d'apprentis chaque année dans les entreprises. Ça, c'est positif ! » (Gabriel Attal, le 3 juillet 2024 sur BFMTV).

Ces élections législatives anticipées auront fait éclater tous les records, et d'abord, la brièveté de la campagne électorale. Vu le côté malsain du genre, ce n'est peut-être pas mal d'en finir le plus vite, mais cela signifie aussi que les débats sur l'avenir de la France ont été bâclés. Ce qu'a fait Emmanuel Macron avec la dissolution, qui restera incompréhensible pendant encore longtemps, est ce qu'on appellerait en métallurgie une trempe, et pas une trempe dans un bain d'huile, mais plutôt dans de l'eau glacée. C'est-à-dire que la cristallisation s'arrête nette avec la dissolution, la cristallisation des intentions de vote, et c'était facile de les connaître puisque ce sont les mêmes que les résultats des élections européennes, là est certainement l'erreur de l'Élysée alors que le pays allait mieux économiquement.



Ce n'est pas un mal d'en finir, mais peut-être comme l'agonie d'une maladie sans retour ? Au-delà de la violence verbale, observée notamment sur les réseaux sociaux, voici de la vraie violence, physique, brutale, comme mercredi avec l'agression contre la ministre Prisca Thevenot et son équipe de campagne à Meudon-la-Forêt ou encore à Grenoble, violence contre un élu de La Tronche signalée par Olivier Véran.



Les sondages qui font des projections en sièges pour le second tour sont toujours à prendre avec des pincettes. Cependant, tous les instituts de sondages ont bien remarqué qu'entre le soir du premier tour et ce milieu de semaine, après le dépôt des candidatures, l'estimation pour le RN a fortement baissé et laisserait croire que le spectre d'une majorité absolue de députés RN s'éloignerait de manière irrévocable.



C'est vrai que cette baisse pourrait s'expliquer par deux phénomènes. Le premier vient directement des désistements et de la transformation des triangulaires en des duels. Là où le candidat RN arrivé en tête pouvait se faire élire avec moins de 50% dans une triangulaire doit atteindre les 50% dans un duel. Mais le précédent des élections législatives de juin 2022 a montré que le RN pouvait se faire élire dans les duels, puisque les 89 députés RN élus en 2022 l'ont été dans la quasi-totalité des cas dans des duels. Il n'y a plus de plafond de verre depuis longtemps, et le 30 juin 2024, 37 candidats RN ont même été élus dès le premier tour en présence de cinq, six, sept, etc. candidats.



Le second phénomène est plus intéressant et plus remarquable : les sondés se mettent, pour certains, à changer les perspectives de leur vote. En effet, lorsque des députés sortants voire des ministres actuels se sont retirés de la compétition parce qu'ils étaient en troisième position dans une triangulaire, même s'ils pouvaient imaginer bénéficier de bons rapports de voix au second tour et envisager leur réélection, ils ont prouvé qu'ils sacrifiaient leur carrière, du moins leur situation à court terme, au nom du front républicain afin d'éviter un gouvernement RN. Cet exemple va donc encourager les électeurs à faire de même, cet acte difficile de devoir peut-être voter pour un candidat qui ne pense pas comme eux mais dans le but urgent et salutaire d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.



C'est le principe de l'urgence électorale proposée par Raphaël Glucksmann. Or, curieusement, le front républicain fonctionne beaucoup mieux que prévu parce qu'il reste une majorité de Français opposés fermement à un gouvernement RN, même s'ils ne sont pas d'accord pour savoir par quoi le remplacer. En cela, ce vote de barrage n'a rien d'antidémocratique, au contraire, c'est bien le jeu démocratique et si les victimes de ce barrage, en l'occurrence ici le RN, perdent des sièges à cause de cela, c'est au contraire par le jeu de la démocratie parce qu'ils sont (encore) minoritaires dans le pays (33% n'a jamais été égal à 50% : un tiers ne vaut pas une moitié).



Pour autant, il y a des mécanismes qui sont particulièrement redoutables : un parti qui atteint la première place à plus de 30% des voix au premier tour des élections législatives remporte généralement la majorité absolue des sièges au second tour par l'effet majoritaire. Les sondeurs sont aujourd'hui dans la difficulté : certes, ils ont excellemment bien évalué les audiences électorales en nombre de voix des partis au niveau national, tant pour les élections européennes que pour le premier tour de ces législatives (il faut le leur reconnaître). Mais leurs projections en sièges sont basées sur des modèles inédits et une configuration de trois pôles politiques de force à peu près équivalente.



Or, le principe du front républicain, du barrage contre l'extrême droite, ne peut fonctionner qu'avec une forte mobilisation électorale : l'abstention ou le vote nul ou blanc ne sont pas des options si l'on veut absolument empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Il faut pour cela voter pour le candidat opposé au RN, qu'il soit d'un bord politique proche comme d'un bord politique très différent.



Le risque de démobilisation est grand car si les électeurs se disent qu'ils peuvent ne pas aller voter car le second tour est déjà joué, que le RN n'obtiendrait pas la majorité absolue dimanche prochain, ils se trompent car la condition nécessaire pour l'efficacité de ce barrage, c'est justement qu'ils se déplacent en masse et votent pour le candidat opposé, même si cela fait mal, car cela fera moins mal que de se réveiller avec le RN et le clan Le Pen au pouvoir.



De plus, l'argument selon lequel la formation politique du candidat opposé au RN ne pourra pas atteindre la majorité absolue signifie que son programme, même en votant pour lui, ne pourra pas s'appliquer, du moins en l'état. Et cet argument est valable avant le second tour en connaissant la situation de chaque circonscription après le premier tour et après les désistements : le NFP ne pourra pas obtenir de majorité absolue ni d'ailleurs le bloc central.



Cela ne dira pas quel sera le prochain gouvernement car l'Assemblée Nationale a un grand risque d'être éclatée. La question qui se posera alors d'un gouvernement de "grande coalition" concernera une situation totalement inédite sous la Cinquième République. Notre Constitution est stable, solide et souple, elle a pu s'adapter à de nombreuses situations institutionnelles inédites : d'abord, avec un Président qui n'était plus gaulliste, en mai 1974, puis avec une véritable alternance politique, socialo-communiste, en mai 1981, ensuite avec une cohabitation entre une majorité parlementaire de bord opposé à celui du Président de la République.



La situation sans majorité absolue était en fait conçue comme la plus probable dans l'esprit des constituants de 1958 (parce que la situation d'un parti hégémonique n'avait jamais été observée dans le passé), et ce fut le cas en novembre 1958, en juin 1988 et en juin 2022, mais cette situation de majorité relative était à quelques dizaines de voix près que le pouvoir pouvait trouver auprès de formations proches politiquement (centristes en 1958 et en 1988, socialistes ou LR, selon les textes, en 2022).



Si le RN ne parvient pas à obtenir la majorité absolue, la situation parlementaire sera inédite parce qu'aucune coalition n'aura de majorité absolue et sera loin de celle-ci. Or, deux partis déjà rejettent a priori le principe de "grande coalition" : le RN, bien sûr, qui souhaite gouverner tout seul, quitte à attendre encore son tour, et les insoumis prêts à tout pour créer la crise de régime (ce qui est fort peu responsable). Donc, on surveillera avec attention le total de ces deux partis extrémistes pour savoir si, à eux deux, ils possèdent une majorité absolue de destruction, à savoir s'ils peuvent renverser un gouvernement à eux deux, dans une sorte de collusion du pire. Rappelons qu'en 2022, la majorité présidentielle bénéficiait de cette absence de majorité absolue des extrêmes (RN+FI) en raison du groupe LR dans l'opposition mais responsable et constructive (pour certains de ses membres, du moins).



Candidats Premiers Ministres et ministres se pressent sur les plateaux de télévision pour la "grande coalition", mais à mon sens, c'est beaucoup trop tôt. Xavier Bertrand a proposé une méthode aux formations politiques responsables qui accepteraient de relever le défi d'une "grande coalition" : se réunir pour se mettre d'accord sur tous les désaccords (réunion très facile à conclure !)... puis énumérer les possibles points d'accord (aide à l'Ukraine, transition écologique, construction de l'Europe, etc.) et construire un gouvernement sur ces points-là uniquement.



La méthode serait inédite sous la Cinquième République car elle proposerait deux innovations : parler d'abord de programme d'action avant de parler des personnalités qui l'incarneraient (c'est l'erreur aussi du RN : les dirigeants du RN ont misé sur la seule personnalité de Jordan Bardella avec une absence totale de programme revu à la baisse chaque jour pour éviter les polémiques) ; ensuite, choisir les personnalités sans l'initiative du Président de la République, comme dans une cohabitation, y compris pour les ministres qui pourraient appartenir à la coalition Ensemble pour la République.



Le nouveau Premier Ministre devra donc incarner cette nouvelle coalition, il devra être expérimenté, connaître les joutes parlementaires, être consensuel, et permettre à chaque formation qui la composerait de rester crédible auprès de son propre électorat. Inutile de citer quelques noms avant le second tour car cela se ferait au mépris de la volonté des électeurs qui doivent d'abord se prononcer.



Dans tous les cas, majorité absolue pour le RN ou pas majorité absolue, ce parti d'extrême droite sortira extrêmement renforcé dimanche soir à l'issue de ces élections législatives anticipées. Avec au moins 200 sièges (au moins le double ou le triple de l'actuel groupe RN de 2022), le RN va être le parti le plus riche de France, au financement massif, avec une pléthore de collaborateurs parlementaires, une caisse de résonance dans l'hémicycle et cette perspective d'une élection présidentielle prochaine dont il sera le favori.



Sans majorité absolue, le RN aura beau jeu de crier à la victoire volée, laissant apparaître sa vraie nature, celle de contester la volonté démocratique et de se victimiser, à l'instar des trumpistes de 2020, en criant au complot, au coup d'État par le système. Et pourtant, s'il y a bien aujourd'hui un parti qui représente le système par excellence, c'est bien le RN/FN, présent massivement depuis 1984 (quarante ans) et que le système a financé massivement, au point que certains en ont un peu trop abusé (d'où le procès contre des dirigeants du RN fixé le 30 septembre 2024). L'extrémisme se caractérise par cette particularité qu'on n'est démocrate que dans le cas où l'on gagne.





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (05 juillet 2024)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Législatives 2024 (17) : rien n'est joué dimanche prochain !

Législatives 2024 (16) : la question de dimanche prochain.

Législatives 2024 (15) : les promesses n'engagent que ceux qui y croient !

Législatives 2024 (14) : la revanche des gilets jaunes ?

Législatives 2024 (13) : fortes mobilisations au premier tour.

Résultats du premier tour des élections législatives du 30 juin 2024.

Appel aux sociaux-démocrates.

Éric Le Boucher : la France va plutôt bien (27 juin 2024).

Législatives 2024 (12) : un isoloir, ce n'est pas un cabine d'essayage !

Législatives 2024 (11) : front, rassemblement, union nationale, barrage, consignes de vote...

Législatives 2024 (10) : il était une fois Jordan Bardella, Gabriel Attal et Manuel Bompard.

Législatives 2024 (9) : Emmanuel Macron et son n'ayez-pas-peur !

Interview d'Emmanuel Macron à Génération Do It Yourself le 24 juin 2024 (podcast intégral).

Lettre aux Français d'Emmanuel Macron le 23 juin 2024 (texte intégral).

Législatives 2024 (8) : la bataille de Matignon.

Le programme aux élections législatives du 30 juin 2024 d'Ensemble pour la République (document à télécharger).

Législatives 2024 (7) : Ensemble pour la République.

Législatives 2024 (6) : Nicolas Sarkozy et François Fillon bougent encore !

Législatives 2024 (5) : le trouble de Lionel Jospin.

Législatives 2024 (4) : l'angoisse de Manuel Valls.

Législatives 2024 (3) : François Hollande dans l'irresponsabilité totale !

Législatives 2024 (2) : clarification ou chaos ?

Législatives 2024 (1) : vaudeville chez Les Républicains.

Sidération institutionnelle.

Élections européennes 2024 (4) : la surprise du chef !

Résultats des élections européennes du dimanche 9 juin 2024.