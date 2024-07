Législatives 2024 (18) : la fin du cauchemar Bardella (pour le moment).

Tu te rends compte !

On a flingué ;

Leur économie ,

Leur santé avec le faux vaxxin,

leurs retraites ,

Leur démocratie avec les 49.3,

Leur intégrité physique avec les LBD ,

On les a enfermé,

On les a culpabilisé en permanence ,viré sans rien justifier, sans recours social ,

Leur pouvoir d’achat ,

On a flingué la sécu,

On leur a menti avec la menace du RN.....

Ils ne bougent pas, tellement ils ont le cerveau lessivé .

C’est fou !,,, Emmanuelle t’as une équipe formidable autour de toi !

Ne change rien, demain on passera à la vitesse supérieure , on les tuera en masse, leur famille , enfants, grand-parents comme on nous le demande .

Ta raison Elizabeth , on se voit après les jeux Olympiques !

Bonnes vacances Emmanuelle .. !

A toi aussi, Elizabeth ...